Itt a lehetőség, új lámpák gyulladnak ki, százával jelentkeznek a magyar kistelepülések a pénzért

Több mint ötszáz vidéki kistelepülés jelezte eddig igényét a lámpatestek cseréjét ösztönző támogatásra. A mostanáig befutott kérelmek összértéke meghaladta a 9 milliárd forintot – áll az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzésében.
A kormány az 5000 alatti lélekszámú településeket segíti a helyi közvilágítás korszerűsítésében, autonóm szabályozhatóságának kiépítésében. A Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívására szeptember végéig várják még a jelentkezőket.
A vissza nem térítendő támogatás a beruházás költségeit 100 százalékban fedezheti, akár teljes egészében előlegként igényelhető. A kérelmek átlagos összege 18 millió forint,
ha ez így marad, a befogadható pályázatok száma akár az ezret is megközelítheti.
A korszerű közvilágítás javítja a közterületek biztonságát, a lakosok komfortérzetét és életminőségét. Az önkormányzatok energiafogyasztásuk csökkentésével kevesebb rezsit fizethetnek, több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására. A helyi hatások országos szintre összeadódva erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.