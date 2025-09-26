Elkeserítő, ami most kiderült Magyarország népességéről — egyetlen dolognak lehet örülni

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai szerint 2025 augusztusában 6360 gyermek született, és 8908 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 5,7, a halálozásoké 15, míg a házasságkötéseké 5,1 százalékkal mérséklődött.
Múlt hónapban 6360 gyermek született, 5,7 százalékkal, 386-tal kevesebb, mint 2024 augusztusában. Összesen 8908 fő vesztette életét, 15 százalékkal, 1526-tal kevesebb az egy évvel korábbinál.
A természetes fogyás a 2024 augusztusi 3688-cal szemben 2548 fő volt
és 6370 pár kötött házasságot, 5,1 százalékkal, 343-mal kevesebb, mint egy évvel korábban.
A KSH közölte: kevesebben dolgoznak itthon, mint egy évvel korábban.
Az idén eddig 48 093 gyermek jött világra, 6,7 százalékkal, 3445-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül
kevesebb volt az élve születések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.
A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,38 volt.
82 996-an haltak meg, 1,2 százalékkal, 1001-gyel kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,3, április–júniusban 1,2 százalékkal többen, míg július–augusztusban 15 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.
A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 34 903 fő volt, 7,5 százalékkal több az előző évi 32 459 fős értéknél.
30 976 pár kötött házasságot, 5,5 százalékkal, 1804-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–februárban 9,7, március–áprilisban 3,9, június–augusztusban 7,8 százalékkal kevesebb, míg májusban 2,4 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos hónapjaiban.
2024 szeptembere és 2025 augusztusa között összesen 74 066 gyermek született, amely 6,6 százalékkal, 5217-tel kevesebb a megelőző 12 havinál. Az adott időszakban 126 469-en haltak meg, 0,9 százalékkal, 1138-cal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban és 44 757 pár kötött házasságot, 10 százalékkal, 5003-mal kevesebb a megelőző 12 havinál.
