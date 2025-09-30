Külkereskedelem: egyetlen hónap alatt több mint félmilliárd eurót keresett Magyarország – ez hozta a pénzt

Az aktívum 557 millió euró volt, a külkereskedelmi egyenleg 263 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 4,4 százalékkal, a behozatalé 4,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,7 százalékkal haladta meg a 2025. júliusit, az importé pedig 1,1 százalékkal elmaradt attól – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett gyorstájékoztatójából.

Hazánk termék-külkereskedelmi többlete 557 millió euró volt augusztusban / Fotó: BBSTUDIOPHOTO / shutterstock(Képünk illusztráció)

Egy hónappal korábban, idén júliusban 578 millió euró volt Magyarország termék-külkereskedelmi többlete. A kivitel volumene 3,5 százalékkal, a behozatal volumene pedig 1,0 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit.

Idén augusztusban a kivitel értéke 10,2 milliárd euró (4043 milliárd forint), a behozatalé 9,6 milliárd euró (3822 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 5,3 százalékkal, az import értéke 8,0 százalékkal esett vissza. Naptárhatással kiigazítva, a kivitel volumene 0,1 százalékkal, a behozatalé 0,3 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,5 százalékkal, a behozatalban 3,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,2 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 0,4 százalékkal gyengült, a dollárral szemben 5,0 százalékkal erősödött.