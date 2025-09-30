Külkereskedelem: egyetlen hónap alatt több mint félmilliárd eurót keresett Magyarország – ez hozta a pénzt

Az aktívum 557 millió euró volt, a külkereskedelmi egyenleg 263 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 4,4 százalékkal, a behozatalé 4,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,7 százalékkal haladta meg a 2025. júliusit, az importé pedig 1,1 százalékkal elmaradt attól – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett gyorstájékoztatójából.
Egy hónappal korábban, idén júliusban 578 millió euró volt Magyarország termék-külkereskedelmi többlete. A kivitel volumene 3,5 százalékkal, a behozatal volumene pedig 1,0 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit.
Idén augusztusban a kivitel értéke 10,2 milliárd euró (4043 milliárd forint), a behozatalé 9,6 milliárd euró (3822 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 5,3 százalékkal, az import értéke 8,0 százalékkal esett vissza. Naptárhatással kiigazítva, a kivitel volumene 0,1 százalékkal, a behozatalé 0,3 százalékkal emelkedett.
A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,5 százalékkal, a behozatalban 3,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,2 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 0,4 százalékkal gyengült, a dollárral szemben 5,0 százalékkal erősödött.
Az Európai Unió tagállamaiba irányuló kivitel volumene 5,7 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 6,3 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 114 millió euróval javult a 2024. augusztusi egyenleghez képest, 695 milliós eurós többlet keletkezett. Az export 74, az import 71 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 4,7 százalékkal, a behozatalé 1,5 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 149 millió euróval javult, 138 millió eurós passzívumot mutatott.
2025. január–augusztusban a kivitel értéke 97,3 milliárd euró (39198 milliárd forint), a behozatal értéke 90,2 milliárd euró (36331 milliárd forint) volt.
Az év első nyolc hónapjában az egy évvel korábbi időszakhoz képest a kivitel volumene 0,2 százalékkal emelkedett, a behozatalé 1,4 százalékkal bővült. A termék-külkereskedelmi mérleg 920 millió euróval javult, a többlet 7,1 milliárd euró volt.
A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 4,1 százalékkal, a behozatalban 1,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 2,2 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 3,1 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 0,8 százalékkal gyengült.
