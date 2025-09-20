Romokban a legendás magyar laktanya: 200 év után végleg eltűnhet, nem törődik vele az önkormányzat – videó

Hódmezővásárhely egyik legpatinásabb épülete, a Serháztéri Méntelep – közismertebb nevén a volt huszárlaktanya – 205 éve épült klasszicista stílusban. Az önkormányzati tulajdonban álló műemlék az idők során számos funkciót betöltött, ám ma már leginkább romló állapotáról, üresen álló helyiségeiről és elhanyagolt környezetéről árulkodik. A július 7-i vihar súlyosan megrongálta a tetőszerkezetét, ami tovább gyorsítja a pusztulást – írja a Délmagyar.

Romokban a legendás magyar laktanya: 200 év után végleg eltűnhet, nem törődik vele az önkormányzat / Fotó: Kovács Erika

Az udvar a Simonyi utca felől közelíthető meg, ám ma már inkább gaz és bokrok borítják. Két gránátalmafa még mindig bőséges termést hoz, de a gyom sok helyen eléri az ajtókat, szinte megközelíthetetlenné téve azokat. A járókelők a Serháztér felőli oldalon jobb híján az úttestet használják, hiszen a gazdátlan téglajárda már alig látszik ki a növényzetből. Az épület belső állapota is aggasztó.

A falak vakolata omladozik, több ablak kitört vagy nyitva áll, a tetőn a vihar nyomai jól látszanak: hiányzó cserepek, meglazult téglák, ledőlt kémény.

Bár a javításokra pályázatot írtak ki, egyelőre nem kezdődtek meg a munkák. A HMSZ Zrt. engedélyével betekintést nyerhettünk a főépület belsejébe: az egykori irodákban még mindig ott állnak a bútorok, az irattár polcai érintetlenek, a vendégszobákban ágyak, paplanok maradtak. A dohos szag szerencsére hiányzik, de az emeleti helyiségek közül egyet már alá kellett dúcolni a beomlás veszélye miatt.

Különleges értéket képvisel két, lovakat ábrázoló ceruzarajz, amelyeket csupán egy takarófólia véd. Bár legendák keringenek arról, hogy Tornyai János alkotásai lennének, a szakértők ezt cáfolják.

Az épület története sokrétű: volt már állami tangazdaság központja, később a Hód-Mezőgazda székhelye is. Akkoriban a park ápolt és virágos volt, mára azonban szomorú kontrasztként maradt meg a gaz és a pusztulás. Az önkormányzat 2018-ban vásárolta meg a területet, de érdemi hasznosítás azóta sem történt.

Szakértők és helyiek egyaránt úgy vélik,

a Serháztéri Méntelep akár a város kulturális ékköve, egyfajta „kis kastélya” is lehetne, ha megmentenék.

Amíg azonban a felújítás nem kezdődik el, fennáll a veszély, hogy a 205 éves huszárlaktanya múltját csak az emléktáblák őrzik majd.