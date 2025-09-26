Ez mindenkit meglepett: Lázár János teljesen váratlanul közölte, mennyivel emelik meg 2026-ban a minimálbért – tényleg ennyi lesz?

Az építési és közlekedési miniszter szeptemberben újra elkezdte országjárását: csütörtökön Sopronban tartotta meg legújabb Lázárinfóját, ahol a magyar bérek alakulásáról is beszélt.

Lázár János bejelentette, amire mindenki várt: így alakulhat jövőre a minimálbér / Fotó: Lázár János / Facebook

Lázár János arról beszélt, hogy a térségnek az osztrák fizetésekkel kell versenybe kelni. „Ezzel kell csatába menni, hogy hogyan tudjuk visszaszívni, megtartani azokat az embereket, akik ideszületnek, akik itt szeretnének boldogulni” – fogalmazott.

Minimálbér-emelés 2026: Lázár János bemondta

A miniszter ezután felsorolta, hogy kik élvezhetnek szja-mentességet a kormány családpolitikája által, illetve azt is közölte, hogy

jövőre Magyarországon 13 százalékkal emelkedik a minimálbér.

Ez a bejelentés azért volt meglepő, mert a minimál-béremelés alapját képező gazdasági növekedés elmaradt a vártnál, ezért a korábban megkötött bérmegállapodás újratárgyalásra szorul.

A tavaly aláírt hároméves bérmegállapodás értelmében

2025-ben 9 százalékkal,

2026-ban 13 százalékkal,

2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedik a minimálbér havi bruttó összege.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára korábban közölte: a munkaadói oldal már az év első két negyedévének adatai alapján felhívta a figyelmet, hogy

a várt dinamikus gazdasági növekedéshez képest egy lényegesen lassabb pályán fog alakulni idén a gazdaság teljesítménye.

A bérmegállapodásban rögzített, 2025-re várt 3,4 százalékos gazdasági növekedés helyett idén a GDP bővülése várhatóan 1 százalék alatt marad. A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval tervezett, ehhez képest idén már 4,7 százalékos inflációval kalkulál.

Hozzátette, hogy ezért a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma munkaadói oldalának szereplői is engedhetetlennek látják a hároméves bérmegállapodás újratárgyalását.

Nagy Márton korábban közölte: most jön a harc!

Korábban úgy látszott, hogy a 2026-os minimálbér-emelés 13 százalékos mértékéről lemondhat a kormány. A helyzet azonban változott, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter világossá tette: a kabinet továbbra is kitart a 13 százalékos emelés mellett.