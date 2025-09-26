Deviza
Ez mindenkit meglepett: Lázár János teljesen váratlanul közölte, mennyivel emelik meg 2026-ban a minimálbért – tényleg ennyi lesz?

A miniszter felsorolta, hogy kik élvezhetnek szja-mentességet a kormány családpolitikája által. Lázár János azt is közölte, hogyan alakulhat itthon a minimálbér 2026-ban, mennyivel emelhetik meg. Nagy tárgyalások zajlanak a háttérben.
VG
2025.09.26., 10:48

Az építési és közlekedési miniszter szeptemberben újra elkezdte országjárását: csütörtökön Sopronban tartotta meg legújabb Lázárinfóját, ahol a magyar bérek alakulásáról is beszélt.

Lázár János bejelentette, amire mindenki várt:
Lázár János bejelentette, amire mindenki várt: így alakulhat jövőre a minimálbér / Fotó: Lázár János / Facebook

Lázár János arról beszélt, hogy a térségnek az osztrák fizetésekkel kell versenybe kelni. „Ezzel kell csatába menni, hogy hogyan tudjuk visszaszívni, megtartani azokat az embereket, akik ideszületnek, akik itt szeretnének boldogulni” – fogalmazott.

Minimálbér-emelés 2026: Lázár János bemondta

A miniszter ezután felsorolta, hogy kik élvezhetnek szja-mentességet a kormány családpolitikája által, illetve azt is közölte, hogy 

jövőre Magyarországon 13 százalékkal emelkedik a minimálbér.

Ez a bejelentés azért volt meglepő, mert a minimál-béremelés alapját képező gazdasági növekedés elmaradt a vártnál, ezért a korábban megkötött bérmegállapodás újratárgyalásra szorul. 

A tavaly aláírt hároméves bérmegállapodás értelmében 

  • 2025-ben 9 százalékkal, 
  • 2026-ban 13 százalékkal, 
  • 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedik a minimálbér havi bruttó összege. 

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára korábban közölte: a munkaadói oldal már az év első két negyedévének adatai alapján felhívta a figyelmet, hogy 

a várt dinamikus gazdasági növekedéshez képest egy lényegesen lassabb pályán fog alakulni idén a gazdaság teljesítménye.

A bérmegállapodásban rögzített, 2025-re várt 3,4 százalékos gazdasági növekedés helyett idén a GDP bővülése várhatóan 1 százalék alatt marad. A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval tervezett, ehhez képest idén már 4,7 százalékos inflációval kalkulál.

Hozzátette, hogy ezért a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma munkaadói oldalának szereplői is engedhetetlennek látják a hároméves bérmegállapodás újratárgyalását.

Nagy Márton korábban közölte: most jön a harc!

Korábban úgy látszott, hogy a 2026-os minimálbér-emelés 13 százalékos mértékéről lemondhat a kormány. A helyzet azonban változott, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter világossá tette: a kabinet továbbra is kitart a 13 százalékos emelés mellett.

Ezek alapján úgy számolt, hogy a gazdasági növekedés 2,4 százalékkal lehet alacsonyabb a megállapodásban rögzített értéknél, az infláció pedig 1,5 százalékponttal lesz magasabb, így az eltérés 0,9 százalékos, azaz alatta marad az 1 százaléknak. Ennek ellenére véli úgy Nagy Márton, hogy bár jogilag nem, de 

gazdaságilag indokolt a bérmegállapodás újratárgyalása.

Ezzel a vállalkozói érdekképviseletek is egyetértenek, annál is inkább, mert az utóbbi időben érezhető a feszültség a vállalkozók körében, amit a gyenge konjunktúra és a párhuzamosan jelen lévő bérnyomás okoz. A tárgyalásokra közelről rálátó forrásunk épp emiatt pár hete szinte kizárta, hogy a szakmunkás-minimálbér jövőre 10 százalék fölötti mértékben emelkedjen.

A tavalyi bérmegállapodás 2016 után lett ismét többéves, aminek értelmében január elsejétől a minimálbér 9 százalékkal, bruttó 290 800 forintra emelkedett. Így ha tartják magukat a felek az eredeti menetrendhez, akkor

  • 2026-ban 13 százalékkal, bruttó 328 600 forintra,
  • 2027-ben további 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik.

