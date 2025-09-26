Ekkora szemtelenségen még Lázár János minisztériuma is ledöbbent: azonnal rávágták az ajtót a francia óriásmultira – milliárdokat húzott ki az állam zsebéből

A minisztérium szeptember 12-től megtiltotta, hogy a kövek szállítására szolgáló nehézgépjárművek használják a Tokaji-hegység és a környező területek közútjait, így ezekre az útvonalakra nem adható ki kőszállításra engedély. A döntés főként a francia Colas magyarországi leányvállalata, a Colas Északkő Kft. által üzemeltetett bányákat érinti – írja a Portfolio.
A minisztérium ezzel a lakosság zaj- és forgalomterhelését kívánja csökkenteni, az utak állapotát kímélni, és tisztességesebb piaci versenyt elősegíteni, eltörölve a korábbi versenyelőnyöket, amelyek a rövidebb, kevésbé díjas utak használatából származtak. A lépés miatt a kisebb, magyar tulajdonú bányák is versenyképesebbé válhatnak, valamint a vasúti szállítás hosszabb távon kedvezőbb alternatívát jelent majd a közúti szállítás helyett.
A minisztériumi döntés előzménye volt egy szakmai egyeztetés, amely során kiderült, hogy a Tokaj környéki alsóbbrendű utakon évente 32 ezer kamion ment oda-vissza, összesen 800-900 ezer tonna szállítmánnyal, de a fuvarok jelentős része nem a kötelező útdíjfizetési rendszert betartva, hanem az olcsóbb, alsóbbrendű utakat használva közlekedett, ami többmilliárdos kiesést okozott az államnak.
Ezért az állam most a további nagy tömegű közúti szállítási engedélyek kiadását felfüggesztette, és az Alföld felé irányuló szállításokat az eddigieknél környezetbarátabb vasútra tereli.
Az építési és közlekedési miniszter szeptemberben újra elkezdte országjárását: csütörtökön Sopronban tartotta meg legújabb Lázárinfóját, ahol a magyar bérek alakulásáról is beszélt, azt is közölte, hogy jövőre Magyarországon 13 százalékkal emelkedik a minimálbér.
Ez a bejelentés azért volt meglepő, mert a minimál-béremelés alapját képező gazdasági növekedés elmaradt a várttól, ezért a korábban megkötött bérmegállapodás újratárgyalásra szorul. Korábban úgy látszott, hogy a 2026-os minimálbér-emelés 13 százalékos mértékéről lemondhat a kormány. A helyzet azonban változott, a kabinet továbbra is kitart a 13 százalékos emelés mellett.
Megtaláltuk: ezeket a svájci vonatokat veheti meg Magyarország és a MÁV – videó
Rég nem látott mértékű vasútfejlesztés jöhet Magyarországon. Lázár János építési és közlekedési miniszter a közlekedésinfón elmondta, hogy Magyarország nagy összegeket hajlandó áldozni a MÁV modernizálása érdekében. Hozzátette, hogy kétmilliárd eurós programról, tehát 880 milliárd forintról tárgyalnak az Európai Beruházási Bankkal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.