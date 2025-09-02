Lázár Jánost kellemetlen meglepetés érte Rákosrendezőn – azonnali válaszokat vár, utánajár a kormánypárti kifogásoknak

Magyarország az államadósságot kész növelni a MÁV érdekében. „Kétmilliárd eurós programról, tehát 880 milliárd forintról tárgyalunk az Európai Beruházási Bankkal” – jelentette ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy ez az összeg a 3500 kilométernyi rossz állapotú vasútból 1000 kilométer felújítását jelentené. Ezzel rövidebb lenne a menetidő, és jobb lenne a komfortérzet és a közérzet az utazók számára.

Lázár János szerint a kormány kész növelni az államadósságot a MÁV érdekében / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A tárcavezető szerint a legfontosabb kérdés, hogy minél több vasutat fel tudjanak újítani, és minél több új járművet tudjanak venni. Mindennap 130 ezer ülőhelye van a MÁV-nak, és 5800 autóbusza a Volánnak. A 130 ezer ülőhelyből a következő négy évben 60 ezer megújul.

Elkezdődik az M1-es hatsávosítása

Lázár János beszélt az M1-es autópálya felújításáról is. Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb sztrádájának felújítása szeptember 15-én elindul, ezzel együtt megkezdődik a lezárás is, és ez lesz az elmúlt száz év egyik legnagyobb útépítési beruházása hazánkban.

Ennek kapcsán a tárcavezető elmondta, hogy a megállapodás értelmében a teljes beruházás alatt kétszer két sávot kell biztosítani. Ez nagy projekt, mert 60-80 kilométeren keresztül jelentős sebességkorlátozással lehet majd haladni a sztrádán. Hozzátette, arra törekszenek, hogy az összes teherautót a autópályán tartsák, és átszervezzék az M1-es melletti összes alsóbbrendű útnak a forgalmát, áttáblázzák az egészet, hogy a személyforgalom le tudjon menni az M1-es autópályáról, és a dugók számát csökkenteni lehessen.

Az M1-es sztráda négy vármegyét érint: Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron. Itt együttesen csaknem 2,5 millióan élnek. Lázár János elmondta, hogy akik a négy vármegyében laknak, január elsejétől 15 ezer forintért használhatják a teljes M1-es szakaszt. Vagyis a négy vármegyére vonatkozó, négy darab éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt 15 ezer forintért vehetik meg, lényegében fél áron az eddigi közel 28 ezer forintos összeg helyett.