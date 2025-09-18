Deviza
Megkezdődött a gigantikus buszbeszerzés – Lázár János lehengerlő számokat közölt és kemény üzenetet küldött

Újabb közlekedési modernizáció indul: 869 magyar busz 88 milliárd forintos befektetéssel. Lázár János szerint ezzel újabb pont teljesül az idei fejlesztési vállalások közül.
VG
2025.09.18., 20:46

Újabb közlekedési fejlesztést jelentett be Lázár János: 869 modern, magyar gyártású helyközi busz beszerzése indult el, csaknem fele még idén megérkezik. A 88 milliárd forintos beruházás teljes egészében magyar finanszírozással valósul meg, miközben a MÁV más területen is rekordot dönt a jármű-fiatalításban.

LÁZÁR János
Lázár János bejelentette, hogy hazai gyártású buszokkal bővül a MÁV flottája, a 88 milliárdos projekt csaknem fele még idén célba ér / Fotó: Kovács Attila

A közlekedési miniszter a Facebookon számolt be arról, hogy történelmi buszbeszerzés kezdődött el: 869 darab vadonatúj, magyar gyártmányú helyközi szóló autóbuszt vásárol a MÁV csoport. 

Ez a mennyiség a nyáron szolgálatba állt 131 járművel együtt ezer darabra növeli a beszerzett állományt.

A miniszter hangsúlyozta: a program nem uniós forrásokra vár, hanem teljes egészében hazai erőből valósul meg. A 88 milliárd forintos finanszírozást magyar bankokból álló konzorcium biztosítja állami garancia nélkül, a piaci kondícióknál kedvezőbb feltételekkel.

Lázár szerint ez három okból is fordulópont:

  • a teljes járműflotta magyar gyártmány;
  • a beszerzést hazai pénzügyi háttér finanszírozza;
  • és a fiatalítás üteme is kiemelkedő.

Jelenleg a 5800 darabból álló buszpark átlagéletkora 10,7 év alatt van, amit az új járművek tovább csökkentenek.

 

Lázár János: jó úton halad a jármű-fiatalítás

A MÁV az utóbbi hónapokban több látványos lépést tett a járműpark korszerűsítésében: szeptember elején adták át az első hegyi, klímás motorvonatot is, amely a Mátra és a Bükk vonalain közlekedik – ez szintén része a vállalt tízpontos fejlesztési programnak.

A buszok nagyjából fele már 2025 végéig forgalomba állhat. A cél: magyar munkával, magyar pénzből korszerűsíteni a tömegközlekedést, és csökkenteni az utazók mindennapi terheit.

Ezerrel megy a hiányosságok felszámolása a MÁV-nál, teljes lesz az átalakulás – egymilliárd utasról beszél a társaság vezére

A hiányosságok nagyok, de gyorsak a felszámolásukat célzó intézkedések is a MÁV csoportnál. A közösségi közlekedés iránt megugrott igény is extra feladatokat teremt. Hegyi Zsolt, a MÁV vezére ígéri: 2040-re a társaság minden vonata klímás lesz.

 

