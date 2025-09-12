Nem tud mást tenni az egyik legnagyobb magyarországi bolt: akkora a roham, hogy egy órával hamarabb kell kinyitnia az üzleteket – vasárnap lesz az átállás

Az Aldi szeptember 11-én indított országos ruházati leárazása az első napon rendkívül nagy forgalmat hozott: a vásárlók mintegy 290 ezer terméket vittek haza az egységesen 1000 forintos áron kínált ruhákból és cipőkből. A készlet közel 700 különféle termékből állt, amelynek több mint fele, körülbelül 400 ezer darab még az üzletekben maradt. A második naptól az árakat 800 forintra csökkentették, a leárazás utolsó napján, szeptember 17-én pedig minden termék mindössze 5 forintba kerül majd.
A diszkontlánc közlése szerint a vásárlószám a leárazás nyitónapján ké tszámjegyű mértékben haladta meg az átlagos csütörtöki forgalmat. A ruházati kampány nemcsak az alacsony árak miatt váltott ki élénk érdeklődést, hanem azért is, mert az Aldi egyszerre több száz különböző terméket kínált egységes áron, ami ritka a hazai kiskereskedelmi piacon.
Az áruházlánc a nyitvatartási rendjén is változtat: szeptember 14-től minden üzletük vasárnap reggel 7 órakor nyit.
A döntés hátterében az áll, hogy sok vásárló a hétvégi programok előtt vagy a vasárnapi munkavégzés miatt korábban szeretné intézni a bevásárlást. Az Aldi jelezte, hogy a korábbi nyitás nem érinti a kínálatot: vasárnap reggel is a megszokott friss áruval találkozhatnak a vásárlók, beleértve a zöldséget, gyümölcsöt, húst és a látványpékségekben készülő pékárut.
A boltok vasárnap este egységesen 19 óráig tartanak majd nyitva, így a napközbeni bevásárlásokra is marad elegendő idő. A cég közlése szerint a változtatás a vásárlói visszajelzésekre adott válasz, amely hosszabb távon kényelmesebbé teheti a hétvégi vásárlást.
Váratlan bejelentést tett az Aldi Magyarország vezére: megváltozik az összes bolt nyitvatartása – az üvegvisszaváltást sem hagyja annyiban
Világos üzenetet küldött az orosz Mere-nek és a Mohunak is az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezetője a Világgazdaságnak adott interjújában. Bernhard Haider Üllőn mutatta meg lapunknak, milyen új bolti koncepciót tesztelnek, de beszélt arról is, hogyan változik meg napokon belül az Aldi nyitvatartása. Elárulta, mekkora fizetéseket adnak a dolgozóknak, és azt is, minek köszönheti a Lidl a piaci elsőségét. Újabb tömeges leárazás jön az Aldiban.
