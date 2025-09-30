Így néz ki a Nyíregyházán átadott gigantikus Lego-gyár: minden részletet elárult az igazgató – fotógaléria

Nyíregyházán új mérföldkőhöz érkezett a Lego: átadták a több mint 54 milliárd forintos beruházást, melynek révén az üzem a világ második legnagyobb Lego-gyárává vált. A kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta a fejlesztést, amely 300 új munkahelyet teremtett, és 30 százalékkal növeli a termelési kapacitást. Az üzemben immár a gyártás teljes folyamata jelen van, a granulátumtól a kész dobozokig, miközben a megújuló energiát szolgáltató napelemek száma is folyamatosan bővül.
A gyár gazdasági és ipari jelentősége mellett egyre hangsúlyosabb a fenntarthatósági törekvések szerepe is, melyekről az átadó után a nyíregyházi üzem igazgatója, Chresten Bruun beszélt lapunknak. Az interjúban szó esett a
Hogyan változtatja meg a bővítés a gyár napi kapacitását és működési ritmusát?
A kapacitás drámaian változik, hiszen több mint 50 százalékkal növeljük azt. Ez ráadásul további lehetőségeket is nyit a következő években, hogy a 50 százalék felett is bővítsünk. Már jövőre 30 százalékkal nő a kapacitás, de az igazi kulcs az 50 százalékos bővítés. Eddig is mi voltunk Európában a Duplo-termékek gyára, a kisgyerekeknek szánt készleteké. Most viszont egyre több Lego-termék is idekerül, így már mindkettőből nagy arányban gyártunk.
A Duplo továbbra is marad, a teljes mennyiség körülbelül egynegyedét, azaz 25 százalékát adja majd, de a Lego-rész drámaian növekszik. És továbbra is igaz marad: bárhol a világon vesz valaki egy Duplo-figurát, az innen, Magyarországról származik.
Vannak-e további zöld beruházási terveik a közeljövőben?
Igen. Már megvalósítottuk a geotermikus energiát, de a kutak energiáját még jobban ki kell használnunk – ez most is zajlik. Emellett nagy sikert arattak a napelemeink: jelenleg a szükséges energia 16 százalékát magunk állítjuk elő a saját naperőművünkkel, és ezt szeretnénk tovább növelni. Energián kívül más „zöld” beruházások is futnak: 100 hektáros területünkön fákat, bokrokat telepítünk, és rovarbarát környezetet alakítunk ki a gyár körül.
Ezek a fenntarthatósági változások az egész Lego-csoport számára nagy lépést jelentenek?
Igen, így van. Ez a tulajdonos család ambíciója is. A Lego már a negyedik generáció óta családi tulajdonban van, és a jelenlegi generáció különösen nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra. Ezért sok beruházás megy ebbe az irányba, hogy csökkentsük a széndioxid-kibocsátást, és fenntarthatóbb anyagokat használjunk a gyártásban.
Milyen visszajelzéseket kapnak leggyakrabban a dolgozóktól és a várostól?
Szerencsére a legtöbb visszajelzés nagyon pozitív. Bizonyítottuk az évek során, hogy nálunk hosszú távra lehet tervezni, sokan 17 éve itt dolgoznak. Az új kollégák is általában hosszú időre maradnak. Sőt, már generációk dolgoznak együtt: van, ahol az apa után a fia vagy lánya is nálunk van. Tanoncokat is veszünk fel – gépkezelőket, villanyszerelőket –, akik szintén dolgozói gyerekek. Gyakori, hogy testvérek is itt dolgoznak. Van, aki úgy fogalmaz, hogy otthon van a családja, de a gyárban is van egy második családja.
És milyen negatív visszajelzéseket kapnak?
Van egy üzemi tanácsunk, ahol a munkavállalói képviselők elmondhatják a véleményüket a vezetésnek. Inkább apróságokról van szó – például a menzán kínált ételek szintjéről. Ezeket megbeszéljük, és igyekszünk módosítani. Célunk, hogy a régió három legvonzóbb munkaadója között legyünk. Ezért nem tudnék egyetlen nagy problémát kiemelni – mert igyekszünk minden kisebb gondot kezelni, mielőtt nagyra nőne. A szervezetünk lapos felépítésű, így a műhelyben dolgozó munkatárstól hozzám, a gyárigazgatóig rövid az út.
Ön szerint miben különleges ez a gyár a világ más Lego-üzemeihez képest?
Dolgoztam már több Lego-gyárban, most az ötödik évemet töltöm itt, és nagyon szeretem. Itt minden folyamat jelen van: a granulátumtól kezdve a fröccsöntésen át egészen addig, amíg a kamionok elviszik a kész dobozokat a fogyasztókhoz. Ez a teljes értéklánc ritkaság, egyedülálló a Lego-gyárak között, máshol inkább egy-egy részfolyamatot végeznek.
Mire a legbüszkébb az elmúlt évek munkájából?
Arra, hogy Magyarországon a legvonzóbb munkaadónak választottak minket, és ezt belső felméréseink is igazolják: jelentősen nőtt a motiváció és az elégedettség. Erre vagyok a legbüszkébb: hogy a dolgozóink szívesen dolgoznak itt.
A Lego-csoport szintjén pedig arra, hogy a termékeink már nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is rendkívül népszerűek. Az idei év rekordévnek ígérkezik – még a karácsonyi szezon hátra van, de minden jel szerint történelmi csúcsot érünk el. Ez a magyar gyárra is hatással van: soha nem voltunk még ennyire elfoglaltak, és soha nem vettünk fel ennyi embert, mint most.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.