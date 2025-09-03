Erőmű helyett a termőföldbe és a malacba mehet a lignit

A szénerőművek bezárását előíró uniós direktívák nem kegyelmeznek a lignit alapúaknak sem, 2028-ig ezeknek a működését is meg kell szüntetni, ami piac híján a Mátrai Erőművet kiszolgáló bányák végét is jelentheti. A tárnákat vízelöntéssel fenyegető bánya felhagyás azonban talán részben mégis elkerülhető lesz, feltéve, hogy az agrárcélú felhasználás látható szintre emelkedik.

Sokarcú a lignit / Fotó: Damian Pawlos / shutterstock

Sokarcú a lignit

A lignit mezőgazdasági felhasználása egyáltalán nem újdonság, Németországtól Csehországig Lengyelországon át számos helyen tömegesen veti be az agrárium a legkülönfélébb területeken. Itthon is gyártanak lignit alapú termékeket részben hazai értékesítésre, az agrár célú alkalmazás azonban - ami egyébként a rendszerváltásig teljesen megszokott volt – messze nem elég elterjedt.

Használata korábban sem volt fölösleges, most viszont

úgy kellene a magyar földnek a lignit, mint egy falat kenyér.

Ez az állítás Ragulszky Gábor MVM Mátrai Erőmű vezérigazgatói főtanácsadó szerint - bár annak tűnhet - nem feltétlenül túlzás. Az indokolatlanul magas műtrágyahasználat miatt elszegényített termőföldből ugyanis egyre inkább hiányzik a talajélet, hiányoznak a nedvesség befogadásához, megőrzéséhez – végső soron a tápanyagok felszívódásához - nélkülözhetetlen szerves anyagok, mikrobák. Lignit használatával viszont, még magas műtrágyahasználat mellett is lehetne ezen segíteni.

A legjobb szolgálatot szerves trágya adalékként teheti a lignit, mert ilyen formában járul hozzá leginkább a

talaj szerkezetének,

vízháztartásának,

termőképességének

javításához. Ez pedig különösen a szárazsággal sújtott Alföldön lehet nagyon fontos, mivel a szerves anyagban - egyebek mellett hasznos mikrobákban – gazdag termőföld nem elengedi, hanem magába fogadja és hosszú távon meg is tartja az egyre korlátozottabb mennyiségben rendelkezésre álló vizet.

A lignit meglepő módon az állattartásban is hasznos lehet.

A gyorsan növő és magas húskihozatalú, ezért preferált sertésfajtákat hatványozottan jellemző emésztési problémák ugyanis, – többek között azok, amelyek akár az állatok elhullását is eredményezhetik – az ilyen tartalmú takarmány kiegészítővel megelőzhetők lehetnek.