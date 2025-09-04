Deviza
Hihetetlen szigor fogadja a nyerőszámokat: bepillanthattunk a lottósorsolás kulisszái mögé – rossz hírünk van a csalóknak

Az eddigi heti egy helyett szeptember 4-től kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A változtatáson közel 90 ember dolgozott mintegy 15 hónapon keresztül, és 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség. Ennek apropóján megnéztük, hogyan őrzik a lottóhúzáshoz szükséges eszközöket.
Zováthi Domokos
2025.09.04., 17:11

Ma már a szerencsejátékosok gyorsabb eredményeket és dinamikusabb játékélményt várnak el. Ez az igény hívta életre azt a döntést, hogy a Szerencsejáték Zrt. a hatos lottónál bevezeti a heti kétszeri sorsolást. Az esemény előtt beleshettünk a kulisszák mögé, ahol megnézhettük, milyen szigorúan őrzik a játék tisztaságát.

lottó
A lottósorsoláshoz szükséges eszközöket szigorúan őrzik / Fotó: Ladóczki Balázs

Kiemelten figyelnek a hatos lottó tisztaságára is

A sorsolások lebonyolítása során a társaság hatalmas figyelmet fordít a biztonságra: a húzógömbök és a sorsolási helyszínek zárt, folyamatosan őrzött körülmények között maradnak. A Világgazdaság kérdésére Gábor Gabriella, a Szerencsejáték Zrt. sorsolási osztályának vezetője elmondta, hogy

a sorsolásokat független közjegyző felügyeli, és minden folyamatot többkamerás felvétel rögzít, így a játék tisztasága és átláthatósága teljeskörűen garantált.

A stúdióba belépve láthattunk is, hogy a számok is egy leplombált bőröndben, biztonsági őrök kíséretében érkezett a helyszínre.

Fotó: Ladóczki Balázs

Az osztályvezető azt is elmondta, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága bármikor szúrópróba-szerűen ellenőrizheti őket, amit évente akár 60-90 alkalommal meg is tesznek.

A raktár, melyben tárolják az éppen nem használt eszközöket, szintén szigorú őrizet alatt áll: az ajtaja le van plombálva, és több kamera felügyeli.

Fotó: Ladóczki Balázs

A hatos lottó Magyarország második legismertebb lottójátéka, a felnőtt lakosság mintegy 95 százaléka ismeri. A játék 37 év után újul meg: a vasárnapi sorsolás mellett csütörtökönként is húznak számokat, így a játék dinamikusabbá válik, és a játékosok többszörös nyerési lehetőséghez jutnak.

Az új rendszerhez kapcsolódva a játékosok – a fejlesztésekhez igazodva – új segédszelvényen ikszelhetik be kedvenc vagy véletlenszerűen kiválasztott számaikat. Szeptember 1-jétől a korábbi heti vagy ötheti előfizetés helyett egyszeri játékba küldés mellett akár több sorsolásra (2, 5 vagy 10 alkalomra) is fel lehet adni a szelvényeket.

A megújítás mögött alapos előkészítő munka áll: a Szerencsejáték Zrt.-nél 15 hónapon keresztül dolgoztak a fejlesztési projekten. Több mint 30 fejlesztő, mintegy 90 szakember vett részt a munkában, és a változásokhoz 13 informatikai rendszer fejlesztése vált szükségessé. Fontos, hogy a heti kétszeri sorsolás nem érinti a szelvény árát: egy mező továbbra is 400 forintba kerül, és az adott sorsolásra – csütörtökre vagy vasárnapra – érvényes, attól függően, mikor adjuk fel a játékot.

Fotó: Ladóczki Balázs

A hatos lottó elmúlt 37 évének mérlege:

  • 1739 sorsolás
  • közel 400 telitalálat
  • évente átlagosan 10 főnyeremény
  • és eddig elért legnagyobb nyereményként több mint 3,1 milliárd forint.

