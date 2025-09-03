Deviza
Magyarországon kötötte meg élete üzletét a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari cége, kilóra megvette az amerikai óriásmultit – új tulajdonosa van a gigagyárnak

Az üzlet révén a cég az egyik legnagyobb napraforgó-feldolgozó kapacitást, valamint stratégiai elhelyezkedésű tárolókat és kereskedőcsapatokat szerzett meg a régióban. A Louis Dreyfus Company lezárta a Bunge-val kötött megállapodást, amelynek keretében átvette a Viterra korábbi magyarországi és lengyelországi gabona- és olajosmag-tevékenységeit.
Fotó: Shutterstock

A világ egyik legnagyobb mezőgazdasági kereskedőháza, a Louis Dreyfus Company (LDC) sikeresen lezárta a Viterra korábbi közép-európai üzleteinek átvételét, miután megállapodott a Bunge társasággal. Az akvizíció Magyarországon és Lengyelországban erősíti meg a cég gabona- és olajosmag-üzletágát, amely kulcsfontosságú az európai piaci jelenlét további bővítésében.

aratás Louis Dreyfus Company
A Louis Dreyfus Company lezárta a Bunge-val kötött megállapodást, amelynek keretében átvette a Viterra korábbi magyarországi és lengyelországi gabona- és olajosmag-tevékenységeit / Fotó: Nikolai Tsvetkov / Shutterstock

Közép-Európában terjeszkedik a Louis Dreyfus Company

A vállalat közleménye szerint az LDC Magyarországon megszerezte a Foktőn található, többféle mag feldolgozására alkalmas, Európa egyik legnagyobb napraforgó-feldolgozó és finomító üzemét. A telephely a hazai napraforgó-termesztés szívében fekszik, és lecitin előállítására is képes. Emellett három, összesen mintegy 150 ezer tonnás tároló- és logisztikai központ is az LDC tulajdonába került Debrecenben, Gyomaendrődön és Berettyóújfaluban, valamint egy budapesti kereskedői csapat.

Lengyelországban a tranzakció részeként az LDC átvette a Bodaczówban működő olajosmag-feldolgozó és finomító üzemet, amely az ország repcemag-feldolgozásának körülbelül 15 százalékát adja. Az itt előállított repceolajat az élelmiszeripar és a biodízel-gyártás hasznosítja, míg a keletkező darát főként állattakarmányként értékesítik. A cég ezen felül négy tároló- és logisztikai telephelyet is megszerzett, összesen 170 ezer tonnás kapacitással, valamint egy gdanski kereskedői csapatot.

A vállalat vezetése szerint az akvizíció kulcsszerepet játszik abban, hogy az LDC megerősítse pozícióját az európai napraforgó- és repcemag-piacon, valamint új lehetőségeket nyisson a közép-európai régióban. A Duna menti gabonatemrelés fejlesztése, illetve az importált takarmányok forgalmazása is a tervek között szerepel.

Új globális agráróriás születhet: Kanada is rábólintott a Viterra felvásárlására

Az üzlet lezárásához már csak a kínai hatóságok jóváhagyására van szükség. A Bunge és a Viterra összeolvadásával egy 25 milliárd dolláros agráróriás jönne létre, amely a szektor legnagyobbjai közé tartozna.

 

