honvédség
Rheinmetall
Lynx KF-41
Adaptive Hussars
Magyar Honvédség
harckocsi

Ilyen páncélos harckocsija még nem volt Magyarországnak: megérkezett a legújabb Lynx, most az egész NATO láthatja, mire képes a honvédség – fotók

A Magyar Honvédség tovább növeli a harcászati képességeit a legújabb beszerzéssel. A Lynx harckocsi parancsnoki konfigurációja speciális belső kialakítással érkezett Hajmáskérre. Az eszközt elsőként az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlaton vetik be.
VG
2025.09.17, 19:29
Frissítve: 2025.09.17, 19:50

A Magyar Honvédség eszközparkja újabb fontos elemmel bővült: egy zászlóaljparancsnoki konfigurációval felszerelt Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű érkezett hazánkba. A speciális kialakítású harckocsi a hajmáskéri vasútállomáson került átadásra, és már a közelgő Adaptive Hussars 2025 gyakorlatba is bevonják.

Ilyen páncélos harckocsija még nem volt Magyarországnak: megérkezett a legújabb Lynx
Ilyen páncélos harckocsija még nem volt Magyarországnak: megérkezett a legújabb Lynx / Fotó: Facebook / MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár

A Lynx KF-41-esek az elmúlt években fokozatosan álltak hadrendbe a Magyar Honvédségnél, a most érkezett változat pedig új képességekkel erősíti az állományt. A zászlóaljparancsnoki konfiguráció azt jelenti, hogy a harckocsi belső tere kifejezetten a vezetési és irányítási feladatokra lett kialakítva. Ez lehetővé teszi, hogy a terepen közvetlenül irányítsák a műveleteket, miközben a jármű továbbra is megőrzi a KF-41-esekre jellemző védelmi és mobilitási képességeket.

A Lynx-program a Magyar Honvédség egyik legnagyobb volumenű fejlesztése az elmúlt évtizedekben / Fotó: Facebook / MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár

A Hajmáskéren átvett harckocsi a következő hónapokban már éles helyzetben is bizonyíthat: 

a Magyar Honvédség legnagyobb, nemzetközi részvétellel zajló hadgyakorlatán, az Adaptive Hussars 2025-ön integrálják a hadrendbe a Lynxet.

A gyakorlat célja, hogy a hazai és szövetséges erők közösen teszteljék és fejlesszék a modern haditechnikai eszközök alkalmazását, valamint erősítsék a műveleti együttműködést.

A Lynx-program a Magyar Honvédség egyik legnagyobb volumenű fejlesztése az elmúlt évtizedekben. A Rheinmetall által gyártott KF-41-esek a legmodernebb technológiát képviselik a gyalogsági harcjárművek között, és hosszú távon meghatározó szerepet játszanak majd a magyar haderő ütőképességének növelésében.

A Rheinmetall által gyártott KF-41-esek a legmodernebb technológiát képviselik a gyalogsági harcjárművek között / Fotó: Facebook / MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár

A rendszerváltás óta nem látott hadgyakorlat veszi kezdetét

Szeptember 1-jén megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete – mondta dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke. A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart.

A másfél hónap alatt a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg – tette hozzá a vezérezredes. Hangsúlyozta: a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek. 

