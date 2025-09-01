Új autópálya-matricát vezetnek be Magyarországon 2026-tól: extrém olcsó lesz, de nem veheti meg mindenki – ezek a részletek

Idén harmadik alkalommal tartott közlekedésinfót, vagyis a közlekedés és a közlekedésfejlesztés aktualitásairól szóló sajtótájékoztatót Lázár János építési és közlekedési miniszter. Ezen többek között a MÁV helyzetéről, a Budapest–Belgrád vasútvonal várható indításáról, a KRESZ-változásokról és az autópálya-fejlesztésekről is beszámolt.

Lázár János fontos bejelentést tett az M1-es autópálya kapcsán / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Lázár János beszélt az M1-es autópálya felújításáról is. Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb sztrádájának felújítása szeptember 15-től elindul, és ez lesz az elmúlt száz év egyik legnagyobb útépítési beruházása hazánkban. A tárcavezető az M1-es autópályához kapcsolódóan új díjkonstrukció kialakítását is bejelentette.

Ezt tudjuk a legfontosabb útépítési beruházásról

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tájékoztatása szerint az M1 bővítése része annak a tízéves fejlesztési időszaknak, amelynek keretében 2025 és 2034 között az M1-es, M7-es, M3-as bővül 299 kilométer hosszan, és épül 279 kilométer hosszúságú új sztráda is. A sztráda így kétszer három sávos lesz, ami igazából kétszer négy sáv, mivel lesz egy technikai sáv, amely használható lesz forgalmi torlódás esetén.

Az M1-es beruházással párhuzamosan, várhatóan 2027-ban az M7-es bővítése és az M200-as is elstartolhat. Az M-es fejlesztése – amelyet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) koordinál – egy 800 milliárd forintos beruházás részeként valósul meg (hitelből és az MKIF Zrt. saját forrásából).

A munkálatok ütemezése a következő lesz:

ütem: M0–Bicske (24 kilométer), határidő: 2028. augusztus 31. ütem: Bicske–Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31. ütem: Concó–M19-es csomópont (Győr), indulás: 2029 után

A Győr utáni szakaszon kétszer két sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.

A bővítés tartalmazza a leendő M100-as autóút új csomópontját is. Az Esztergomot az M1-essel összekötő gyorsforgalmi út megépítése még csak terv, és nem az MKIF Zrt. feladata, de a hozzá kapcsolódó csomóponti rendszert a pálya bővítésével egy időben kiépítik, hogy kész legyen, amikorra az M100-as megvalósul.