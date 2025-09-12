Deviza
EUR/HUF391.08 -0.12% USD/HUF333.11 -0.2% GBP/HUF451.88 -0.27% CHF/HUF418.59 -0.17% PLN/HUF91.93 -0.12% RON/HUF77.11 -0.14% CZK/HUF16.06 -0.06% EUR/HUF391.08 -0.12% USD/HUF333.11 -0.2% GBP/HUF451.88 -0.27% CHF/HUF418.59 -0.17% PLN/HUF91.93 -0.12% RON/HUF77.11 -0.14% CZK/HUF16.06 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,774.74 -0.5% MTELEKOM1,856 -0.65% MOL2,888 -0.69% OTP29,360 -0.82% RICHTER10,180 +0.2% OPUS543 +0.37% ANY7,500 -0.53% AUTOWALLIS156 -1.6% WABERERS5,100 0% BUMIX9,518.19 +0.03% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,168.12 -0.1% BUX101,774.74 -0.5% MTELEKOM1,856 -0.65% MOL2,888 -0.69% OTP29,360 -0.82% RICHTER10,180 +0.2% OPUS543 +0.37% ANY7,500 -0.53% AUTOWALLIS156 -1.6% WABERERS5,100 0% BUMIX9,518.19 +0.03% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,168.12 -0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
m30
autópálya
bontás

Elbontják a legrosszabb magyar autópályát: látványos videó mutatja, hogy halad a Strabag a munkával - fontos ígéret hangzott el az új szakasz átadásáról

Több mint egy éve már, hogy lezárták. Idén őszre újjá kell építeni az M30-as autópálya rosszul elkészített szakaszát. Most újabb mérföldkőhöz érkezett a felújítás.
Andor Attila
2025.09.12., 06:47

A 2021 októberében átadott M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakasza megsüllyedt, és az útszakasz teljes újjáépítése vált szükségessé. A károk helyreállítása az osztrák kivitelező, a Strabag felelőssége – írja a Boon.

M30
M30: mérföldkőhöz érkezett a felújítás / Fotó: Vajda János 

A Strabag vállalta, hogy 2025. tavasz elején megkezdi a munkát: egy rendkívüli műszaki megoldással, vascölöpökkel kellett megerősíteni az egész tartószerkezetet, az egész töltést. Lényegében le kellett bontani az érintett szakaszon az autópályát, majd újra fel kell építeni.

Most Csöbör Katalin országgyűlési képviselő jelentkezett be a helyszínről egy videóban, amelyben jó hírt osztott meg: 

Már látjuk az út végét: az új töltés elkészült, és hamarosan elkezdik a pályatest építését is az M30-as Miskolc–Szikszó között megsüllyedt szakaszán

– írta.

„Jelen pillanatban a tömörítés zajlik és a vízelvezetés kiépítése is. Így néz ki az autópálya betonozás előtt, 20 centi betonréteg fog rákerülni, plusz háromszori aszfaltréteg. Emellett még a kerítés visszaépítése is zajlik.

Jelen állás szerint tudjuk tartani a határidőt”

– mondja a videóban Csöbör Katalin

 

Óriási kedvezménnyel lehet vásárolni autópálya-matricát

Soha nem volt még példa autópályadíj-csökkentésre, de 2026-ban öt vármegye autósai olcsóbban közlekedhetnek. Az autópálya-matrica Borsodban szinte jelképes összegbe kerül majd. Az országos díjak azonban az infláció miatt emelkednek.

Az M30-as autópálya megsüllyedése, illetve lezárása kapcsán Lázár János építési és közlekedési miniszter még a tavasszal közölte: 

kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élők 65 százalékos útdíjkedvezményt kapnak 2026-ban. 

A most megjelent rendelet még bőkezűbb lett: nemcsak a helyiek, hanem bárki megvásárolhatja az ott érvényes vármegyei matricát mindössze 2500 forintért. A kedvezmény nemcsak az M30-asra, hanem az M3-asra és a vármegye minden fizetős útjára vonatkozik. Szeptember elején jelentette be Lázár János, hogy az M1-es autópálya felújítása és kiszélesítése több évig tart, ezért Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében a helyiek mindössze 15 ezer forintért, azaz nagyjából fél áron juthatnak éves matricához a Budapest–Győr szakaszra. 

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Németország

Rendkívüli bejelentés: óriási autóipari beruházás jön Magyarországra – nagy dobásra készülnek a németek és a kínaiak

Az elkövetkező hetekben fontos bejelentést tesz Szijjártó Péter. Az autóipari vállalatok Magyarországban találták meg a találkozási pontjaikat.
6 perc
KSH

Végre rámosolygott a szerencse a magyar gazdaságra: megrázta magát az egyik legfontosabb ágazat

A szektor termelése 0,8 százalékkal meghaladta a júniusit.
1 perc
miniszterelnök

Orbán Viktor egyetlen mondattal tönkretette Ursula von der Leyen legfőbb célját: a rádióban tett történelmi fogadalmat a magyar miniszterelnök – „Nekem sikerülni fog”

A kormányfő szerint a háborús fenyegetettség közvetlen. Mint mondta, Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu