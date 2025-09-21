Deviza
EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 0% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.57 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 0% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.57 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
M49 autópálya
útépítés
Útinform
M3

Ez váratlan: átadták a forgalomnak a még be sem fejezett magyar autópálya egy szakaszát – de ennek jó oka van és nem marad így

Ideiglenes forgalmi helyzet alakult ki egy fontos útszakaszon. A 49-es főút lezárása miatt a még épülő M49-es autóútra terelik a forgalmat.
VG
2025.09.21, 08:32
Frissítve: 2025.09.21, 08:33

A Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között figyeljenek az autósok. A 49-es főút forgalmát ezen a két kilométeres szakaszon (a 8-as és a 10-es kilométer között) az új nyomvonalra terelik, irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás – számolt be róla az Útinform alapján a Szon.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál. Éles tesztet kap az M49 még épülő szakasza.

Magyar Építők M49 M3
Még épül az M49, de egy szakaszát átmenetileg használatba veszik / Fotó: Magyar Építők

A helyi portál emlékeztetett, hogy az épülő M49-es autóút Őr és Jármi települések között, a 7+700 és 10+200 kilométerszelvények közötti, körülbelül 2 kilométeres szakaszát 2025. szeptember 15-től ideiglenesen forgalomba helyezték, 2x1 sávos forgalmi rendben. Erre az M3-as autópályára történő felhajtás biztosítása, valamint a meglévő 49. sz. főút korrekciós munkáinak és az útpálya burkolaterősítésének elvégzése érdekében van szükség. A bevezetett forgalmi rend feloldása előreláthatólag 2026 augusztusában várható.

Hiánypótló sztráda lesz az M49-es

Az M49-es autóút Románia felé haladva az M3-as autópálya és Csengeren át Szatmárnémeti között teremt új közlekedési kapcsolatot. Az első ütemében kivitelezés alatt lévő és a határ előtti szakaszon tervezett autóút, amelynek építését az M3-as autópálya Vásárosnaményig való 2013-as meghosszabbítása tett lehetővé.

Történelmi pillanat: összekötötték Ausztriát Magyarországgal, átadták az új utat – az osztrákok elismerték, tíz évet csúsztak vele

Nagy létszámú ünnepség keretében Ausztria átadta új gyorsforgalmi útját Heiligenkreuz mellett. Az új S7 szakasz összeköttetést teremt az M80-assal is, azaz ezzel összekötötték Ausztriát Magyarországgal.

A Körmendtől az országhatárig vezető M80-as gyorsforgalmi utat 2021. október 21-én adták át, eddig azonban Rábafüzesnél le kellett térni róla és egy bekötőúton a régi rábafüzesi elkerülőre kellett ráhajtani. Ez vezetett a határátkelőhöz, illetve innen lehetett felhajtani egy lámpás kereszteződés után a Szentgotthárd felé vezető bekötőútra. Immár Körmendtől egészen az A2-es autópályáig gyorsforgalmi úton autózhatunk.

Országszerte

Országszerte
963 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu