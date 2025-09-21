Ez váratlan: átadták a forgalomnak a még be sem fejezett magyar autópálya egy szakaszát – de ennek jó oka van és nem marad így

A Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között figyeljenek az autósok. A 49-es főút forgalmát ezen a két kilométeres szakaszon (a 8-as és a 10-es kilométer között) az új nyomvonalra terelik, irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás – számolt be róla az Útinform alapján a Szon.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál. Éles tesztet kap az M49 még épülő szakasza.
A helyi portál emlékeztetett, hogy az épülő M49-es autóút Őr és Jármi települések között, a 7+700 és 10+200 kilométerszelvények közötti, körülbelül 2 kilométeres szakaszát 2025. szeptember 15-től ideiglenesen forgalomba helyezték, 2x1 sávos forgalmi rendben. Erre az M3-as autópályára történő felhajtás biztosítása, valamint a meglévő 49. sz. főút korrekciós munkáinak és az útpálya burkolaterősítésének elvégzése érdekében van szükség. A bevezetett forgalmi rend feloldása előreláthatólag 2026 augusztusában várható.
Az M49-es autóút Románia felé haladva az M3-as autópálya és Csengeren át Szatmárnémeti között teremt új közlekedési kapcsolatot. Az első ütemében kivitelezés alatt lévő és a határ előtti szakaszon tervezett autóút, amelynek építését az M3-as autópálya Vásárosnaményig való 2013-as meghosszabbítása tett lehetővé.
Nagy létszámú ünnepség keretében Ausztria átadta új gyorsforgalmi útját Heiligenkreuz mellett. Az új S7 szakasz összeköttetést teremt az M80-assal is, azaz ezzel összekötötték Ausztriát Magyarországgal.
A Körmendtől az országhatárig vezető M80-as gyorsforgalmi utat 2021. október 21-én adták át, eddig azonban Rábafüzesnél le kellett térni róla és egy bekötőúton a régi rábafüzesi elkerülőre kellett ráhajtani. Ez vezetett a határátkelőhöz, illetve innen lehetett felhajtani egy lámpás kereszteződés után a Szentgotthárd felé vezető bekötőútra. Immár Körmendtől egészen az A2-es autópályáig gyorsforgalmi úton autózhatunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.