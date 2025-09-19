Ha nem történik valamilyen drámai fordulat a devizapiacon, és még enyhén gyorsul a bérdinamika, akkor jövőre elérheti a 2000 eurót a magyar átlagfizetés. Idén júliusban ettől azonban még messze voltunk: a bruttó átlagkereset a Központi Statisztikai Hivatal legutolsó adatai szerint 693 700 forint volt Magyarországon, ami euróban számolva, 390-es árfolyam mellett 1778 eurónak felel meg.

Nagyon jó hírünk van: ha marad még szufla a forintban, jövőre 2000 euró lehet a magyar átlagfizetés / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Magyar átlagfizetés: a világ legjobban teljesítő devizája nélkül biztosan nem sikerülne

Hogy egyáltalán arról beszélhessünk, hogy valamikor elérjük a 2000 eurós átlagfizetést, ahhoz kellett a forint elképesztő teljesítménye. A hazai fizetőeszközre mintha rá se ismernénk az utóbbi időben: az év eleje óta a dollárral szemben 17, az euróval szemben 5 százalékkal erősödött, amivel a világ legjobban teljesítő devizái közé is bekerült.

Ehhez persze kellett az is, hogy viszonylagos nyugalom költözzön a pénzpiacokra a vámháború csillapodásával, illetve a Magyar Nemzeti Bank szigorú, de következetes politikája. A magyar jegybank hónapok óta tudatosan erősíti a forintot azáltal, hogy magasan tartja a kamatokat, ezzel szemben a régiós jegybankok már csökkentik, így egyre nagyobb a magyar kamatfelár, ami a forint felé tereli a befektetőket. Mindez azonban semmit nem von le a forint érdemeiből, annál is inkább, mert az erősebb árfolyam nem csak a fogyasztók és az importőrök számára kedvező fejlemény.

Az euró gyengülésével ugyanis magyar fizetések értéke is emelkedik uniós és nemzetközi összehasonlításban.

Korábban épp ez jelentette a problémát, hiába volt erőteljes a bérkiáramlás, a forint gyengülése az euróhoz képest teljesen eltüntette, ez magyarázza azt, hogy Magyarország miért kullog rendre hátul a minimálbér-rangsorokban. Az idén januárban a magyar minimálbér 707 euró volt, ami nem túl acélos teljesítmény, mivel ezzel csak Bulgáriát előztük meg.

A forint erősödésével azonban 390-es euróárfolyam mellett egyből 745 euróra ugrik a legkisebb kötelező munkabér, igaz, ezzel csak a lettek elé kerülünk a rangsorban.

Az más kérdés, hogy a nagyobb cégeknek könnyebbséget jelentett a forint állandó gyengítése, így könnyedén gazdálkodták ki a magasabb bérköltségeket. És azt sem szabad elfelejteni, hogy nem nagyon van olyan rendszer máshol, mint Magyarországon, ahol van egy alacsonyabb minimálbér, amelyet nagyságrendileg 250 ezren kapnak, a többség, 700-750 ezer fő pedig a magasabb összegű szakmunkás-bérminimumot. Ez jelenleg 348 800 forint, 894 euró mostani árfolyamon számolva, ami már magasabb a cseh vagy az észt minimálbérnél is.