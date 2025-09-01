Valami végre történt a magyar gazdaságban: már csak egyetlen dolog kell az igazi áttöréshez

Érezhetően javult a hangulat a magyar gazdaságban az utóbbi hónapokban – erre utal három egymástól független elemzőház felmérése is. Bár a konjunktúraindexeket mindig érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel egy-két havi adat önmagában nem sokat mond a gazdaság állapotáról, a bizalom helyreállítása azonban a gazdasági szereplők körében kulcsfontosságú. A megrendelésállomány alakulása vagy a tartós fogyasztási cikkek vásárlása is ezen múlik, és végeredményen a gazdasági növekedést is befolyásolja.
A múlt héten három konjunktúraindex látott napvilágot, ezek egyöntetűen ugyanazt a képet mutatják a magyar gazdaságról:
Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy egy-két adat nem feltétlenül jelenti azt, hogy most minden sokkal jobb lesz, egyáltalán nem mindegy, hogy pontosan mikor készítik a cégek felmérést, nem mellékes, hogy aznap milyen hírek uralták a médiát. Emiatt nagyon könnyen torzítanak is ezek felmérések, ezért célszerűbb a trendet nézni.
Márpedig, ha az üzleti és a fogyasztói bizalmi indexeket nézzük, akkor mindkettő, ha nem is sokkal, a historikus átlag alatt van.
Azt igazán sokkolónak tartja, hogy 2019-hez, tehát a Covid előtti időszakhoz képest – amikor mindenkori csúcsukon voltak az indexek – most jóval lejjebb vannak. Nem véletlenül: a Covid, a háború, az infláció és az energiaválság folyamatosan adták a pofonokat a gazdasági szereplőknek. Hiába javult volna épp a hangulat, jött egy újabb sokk, ami aztán a bizalmi indexeket lejjebb és lejjebb lökte.
Virovácz Péter elmondása szerint akárhányszor gazdasági szereplőkkel beszélget, mindig a Covid előtti időszakot hozzák fel példaként, amikor sokkal jobb volt a gazdasági hangulat, vagy azért, mert olcsóbb volt a forint, vagy nem volt ilyen drágaság.
Szerinte így lehet megérteni a mostani időszakot, ugyanis hiába nőnek a reálbérek, hiába van összességében több vagyon a háztartások körében, mint 2018-ban vagy 2019-ben, a relatív gazdasági érzet a különböző sokkok miatt ma sokkal rosszabb.
Emiatt pedig a potenciál sem tud kiszabadulni a magyar gazdaságból, amely most már két éve stagnál. A cégek ülnek a pénzen, mivel nem mernek beruházni a bizonytalan jövő miatt, és inkább tartalékolnak.
Ezért az ING Bank vezető elemzője úgy látja, egy külső impulzusra lenne leginkább szüksége a magyar gazdaságnak:
Hangsúlyozta, először az üzleti szférát kellene kimozdítani ebből az állapotból, és annak a farvizén javulhatna a fogyasztói bizalom, mert már kevésbé aggódnának az emberek amiatt, hogy elvesztik az állásukat, és attól sem kellene tartaniuk, hogy a cégek nem áremelésekkel próbálják fenntartani magukat, hanem tudnak többet értékesíteni. Tehát tartósabb, erős külső változásnak kellene jönnie ahhoz, hogy ebből helyzetből ki tudjunk mozdulni.
Az elemző jelezte azt is, hogy a kedden érkező második negyedéves részletes GDP-adatok után fogja felülvizsgálni az idei évre vonatkozó növekedési prognózisát. Mindenesetre azt várja, hogy még a harmadik negyedévben sem fog átütő erőt felmutatni a magyar gazdaság, a növekedés legfeljebb a negyedik negyedévben kerülhet 1 százalék fölé.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.