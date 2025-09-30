Ennek a világ is a csodájára jár: elképesztő tempóban nő a magyarok pénzügyi vagyona

A magyar háztartások pénzügyi vagyona 2024-ben közel 14 százalékkal nőtt, ami a 2008-as válság óta a leggyorsabb ütem. Az Allianz friss jelentése szerint ezzel Magyarország a 28. helyre lépett előre a világ vagyonosodási listáján, miközben a globális növekedés motorja továbbra is az Egyesült Államok.

A magyar háztartások pénzügyi vagyona tavaly közel 14 százalékkal bővült, ezzel öt helyet javítottunk a világ vagyonlistáján / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

A világ pénzügyi vagyona rekordévet zárt: 2024-ben 8,7 százalékkal bővült, és év végére elérte a 269 ezermilliárd eurót. Bár ez abszolút csúcs, reálértéken a szint nagyjából a 2017-esnek felel meg az infláció miatt.

A dinamika felét az Egyesült Államok adta, ahol a háztartások vagyona 10,9 százalékkal nőtt – a világ összes új pénzügyi vagyonának több mint fele innen származott.

Nyugat-Európa és Japán eközben lemaradt: a régiók teljesítménye rendre elmaradt a világátlagtól, ami hosszú távon is a súlyvesztést erősíti a globális vagyoneloszlásban.

Az Allianz jelentése szerint a titok az értékpapírokban rejlik: az amerikai háztartások portfóliójában közel 60 százalékot tesz ki ez az eszközosztály, míg Európában alig 35 százalékot.

Előretörnek a magyar háztartások

Magyarország inkább a konzervatív német megtakarítási modellhez áll közel, de így is történelmi ütemű bővülést mutatott fel. A hazai háztartások pénzügyi vagyona tavaly 13,9 százalékkal nőtt, amit

az értékpapír-kategória húzott – plusz 16,1 százalékkal;

miközben a bankbetétekben 10,7 százalékos;

a biztosításokban és nyugdíjtermékekben pedig 13,2 százalékos gyarapodást mértek.

A friss megtakarítások is rekordot döntöttek: 17 milliárd eurót tettek ki, ennek több mint fele értékpapírokba áramlott.

Ezzel Magyarország a nettó pénzügyi vagyon alapján a 28. helyet szerezte meg a világ rangsorában, öt helyet javítva a korábbi pozícióján. Az egy főre jutó vagyon 24 170 euróra nőtt, éves alapon közel 15 százalékkal.

Az ingatlanpiac viszont továbbra is gyenge láncszem maradt: globálisan bár gyorsabban nőttek az árak, mint 2023-ban, a hosszú távú trendek és a klímaváltozás hatásai borús kilátásokat festenek. A szakértők szerint az elhelyezkedés, az energiahatékonyság és a fenntarthatóság lesznek a jövőben a fő ármeghatározó tényezők.