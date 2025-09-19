Az EU zúzta porrá a magyar kormány ellenfeleinek fegyverét: ez a valóság a magyar fizetésekről

Időről időre közzéteszi az Európai Unió statisztikai hivatala, hogy a keleti szláv térségtől nyugatra fekvő országokban miként alakulnak a jövedelmi különbségek. A friss statisztika eligazító erejű lehet egy politikai vitában, ami választások környékén rendszeresen fellángol Magyarországon a jelenlegi adórendszer bevezetése óta. De a baloldali pártok és szakértőik választások közt is visszatérően sürgetik a szocialista kormányok alatt leszerepelt progresszív adórendszer visszaállítását, arra hivatkozva, hogy Magyarországon az egyetlen személyijövedelemadó-sáv mellett borzalmasak a jövedelmi különbségek. Csakhogy már a kiindulópont sem igaz – derül ki az Eurostat számaiból sok egyéb kapcsolódó érdekesség mellett. A magyar jövedelmi különbségek európai sztenderddel – kimondottan szűkek.

A magyar jövedelmi különbségek pontosan akkorák, mint a gazdagabb Ausztriában (európai mércével kicsik), pedig nálunk egykulcsos, náluk progresszív adó van / Fotó: NurPhoto via AFP

Az adatsorban nyilván először Magyarországot keresi ki az ember, és aki a kilátásba helyezett Tisza-adó mellett keresne bennük érveket, nagy csalódással fedezheti fel a lenti térképet.

A közgazdasági szakkifejezés, a Gini-együttható ne ijesszen el bennünket, ha a Tisza-szigetek Facebook-posztjaiban nem is találkozunk vele, sőt ezért különösen ne. Könnyen értelmezhető: a jövedelmi különbségeket szemléltető koefficienst úgy számolják ki, hogy nullának veszik azt az elméleti állapotot, amikor a jövedelmi különbség az adott országban nulla, azaz mindenki egyenlő. Minél magasabb a szám, annál nagyobbak a jövedelmi különbségek.

Az Eurostat és a Tisza-adó: már az első lépéstől kezdve hamis az érvelés a progresszív adóra

Az Eurostat közleményéből és térképéről többek közt a következők derülnek ki már ránézésre: