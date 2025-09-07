Magyar kkv-k: kiderült, hogy mit várnak a legjobban a kormánytól

A magyar kkv-k adózási és adminisztrációs könnyítésekre tettek javaslatokat a Niveus üzleti tanácsadó cég, a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) országos felmérésében – közölték közleményükben vasárnap.
A 600 cég részvételével készített felmérésben a leggyakoribb javaslatok közé tartozik
Ezenkívül a vállalatok az adminisztráció csökkentését is szeretnék elérni a home office és a munkavállalói folyamatok területén, a pályázati rendszerek egyszerűsítését rugalmasabb határidőkkel, valamint a banki és tranzakciós költségek mérséklését.
A felmérés szerint a cégek szükségesnek tartanák a járulékterhek és az adók számának csökkentését, támogató iroda kialakítását, ahol a kkv minden – jogszabályokkal kapcsolatos – felvilágosítást megkap, ami a tervezett vállalkozáshoz szükséges, egyben javasolták az ötezer forintos kamarai hozzájárulás eltörlését is.
A közlemény szerint a cégek javaslatai közé tartozik még az építési vállalkozások kétszeres kereskedelmi és iparkamarai regisztrációs kötelezettségének megszüntetése a dereguláció jegyében, oly módon, hogy csak a „szakmai regisztráció maradjon meg”, melynek adataiból a kereskedelmi és iparkamarák automatikusan végrehajtják a vállalkozások általános kamarai nyilvántartásba vételét. Emellett a kkv-k a Kiterjesztett Gyártói Felelősség (EPR) rendszerének egyszerűsítését is szükségesnek tartják.
A válaszokból az is kiderült, hogy bár a cégek alapvetően elégedettek, örülnének annak, ha az adórendszer a jelenleginél is egyszerűbb lenne és ha a transzferárazási szabályok még érthetőbbek lennének. Egy részük üdvözölné az exporttevékenyégek további támogatását és az adminisztrációs terhek csökkentését – olvasható a közleményben.
A közlemény alapján a kkv-k megfelelőnek tartják a digitalizáció mértékét az adózási folyamatokban, de hasznosnak tartanák annak további elterjedését, valamint a szélesebb körű pályázati lehetőségeket. Elmondták véleményüket a munkaügyi terhekről is, ezen a területen, valamint a környezetvédelmi szabályozás szempontjából némi tehercsökkentést szeretnének elérni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.