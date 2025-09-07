Deviza
Magyar kkv-k: kiderült, hogy mit várnak a legjobban a kormánytól

Új felmérés jelent meg arról, hogy mit tartanak a legfontosabbnak a hazai cégek. A magyar kkv-k főként az adók számának csökkentését és az adminisztrációs terhek enyhítését kérik a kormánytól.
Járdi Roland
2025.09.07, 14:44
Frissítve: 2025.09.07, 15:15

A magyar kkv-k adózási és adminisztrációs könnyítésekre tettek javaslatokat a Niveus üzleti tanácsadó cég, a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) országos felmérésében közölték közleményükben vasárnap.

magyar kkv-k
Magyar kkv-k: kiderült, hogy mit várnak a legjobban a kormánytól / Fotó: kkvbiztositas.hu

Magyar kkv-k: adócsökkentés, adminisztráció mérséklése, kamarai hozzájárulás eltörlése

A 600 cég részvételével készített felmérésben a leggyakoribb javaslatok közé tartozik

  • a szociális hozzájárulási adó átmeneti kedvezménye új HR-, pénzügyi vagy marketingmunkakörök bevezetésekor,
  •  mentorprogram indítása a pénzügyi tudatosság, digitalizáció és külpiacra lépés támogatására, 
  • és az áfafinanszírozási terhek mérséklése, például a pénzforgalmi áfalimit emelésével.

Ezenkívül a vállalatok az adminisztráció csökkentését is szeretnék elérni a home office és a munkavállalói folyamatok területén, a pályázati rendszerek egyszerűsítését rugalmasabb határidőkkel, valamint a banki és tranzakciós költségek mérséklését.

A felmérés szerint a cégek szükségesnek tartanák a járulékterhek és az adók számának csökkentését, támogató iroda kialakítását, ahol a kkv minden jogszabályokkal kapcsolatos felvilágosítást megkap, ami a tervezett vállalkozáshoz szükséges, egyben javasolták az ötezer forintos kamarai hozzájárulás eltörlését is.

A közlemény szerint a cégek javaslatai közé tartozik még az építési vállalkozások kétszeres kereskedelmi és iparkamarai regisztrációs kötelezettségének megszüntetése a dereguláció jegyében, oly módon, hogy csak a „szakmai regisztráció maradjon meg”, melynek adataiból a kereskedelmi és iparkamarák automatikusan végrehajtják a vállalkozások általános kamarai nyilvántartásba vételét. Emellett a kkv-k a Kiterjesztett Gyártói Felelősség (EPR) rendszerének egyszerűsítését is szükségesnek tartják.

Egyszerűbb adózást szeretnének a magyar kkv-k

A válaszokból az is kiderült, hogy bár a cégek alapvetően elégedettek, örülnének annak, ha az adórendszer a jelenleginél is egyszerűbb lenne és ha a transzferárazási szabályok még érthetőbbek lennének. Egy részük üdvözölné az exporttevékenyégek további támogatását és az adminisztrációs terhek csökkentését olvasható a közleményben.

A közlemény alapján a kkv-k megfelelőnek tartják a digitalizáció mértékét az adózási folyamatokban, de hasznosnak tartanák annak további elterjedését, valamint a szélesebb körű pályázati lehetőségeket. Elmondták véleményüket a munkaügyi terhekről is, ezen a területen, valamint a környezetvédelmi szabályozás szempontjából némi tehercsökkentést szeretnének elérni.

