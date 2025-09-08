Augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (4774,0 milliárd forint) 63,4 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (66,6 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Hivatalos: nyilvánosságra hozták, mekkora a magyar költségvetés hiánya – itt vannak a számok, Nagy Márton most igazán örülhet / Fotó: Kallus György

A hiánypálya alakulása továbbra is a korábbi évek mintázatát követi, azaz a költségvetés orrnehéz, így az év első három-négy hónapjában összejön a költségvetési hiány tetemes része, majd a nyári hónapok stagnálása után jön felfutás.

A mostani hiányszám ráadásul az elmúlt évek egyik legkedvezőbb augusztusi hiányadata, utoljára 2022-ben volt ennél alacsonyabb.

Tavaly 414 milliárddal nőtt deficit a nyolcadik hónapban, előtte pedig 358 milliárddal, bár az is igaz, hogy idáig csak egyszer, 2023-ban fordult elő, hogy augusztus végén átlépte a 3000 milliárdos határt a büdzsé, az idei a második ilyen eset.

Mindez tehát azt is jelenti, hogy bőven maradt mozgástere a kormánynak a költségvetésben: ha a 4773 milliárdos pénzforgalmi deficitcélt maradéktalanul kihasználja, akkor több mint 1700 milliárddal növelheti a hiányt.

A szaktárca a közleményében kiemeli, hogy az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,7 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében megközelítőleg 10 százalékos növekedés történt.

Kamatkiadásokra augusztus végéig 2928,3 milliárd forintot fizettek ki, ami 514,5 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakához képest. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 1654,5 milliárd forint kifizetés 172,8 milliárd forinttal magasabb, mint az előző év azonos időszakában volt.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Augusztus végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4954,6 milliárd forintot, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1969,5 milliárd forintot fizettek ki.

Ebben a hónapban a költségvetés uniós programokhoz kapcsolódó bevételei 311,3 milliárd forinttal, 436,8 milliárd forintra emelkedtek.

A minisztérium szerint ez főként annak köszönhető, hogy az Európai Bizottság átutalta a pedagógusbér-emelés kapcsán kitűzött mérföldkövek teljesítéséhez kapcsolódó, mintegy 587 millió eurónyi forrást, valamint visszatérítette a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési intézkedések 2025. második negyedévi kiadásainak uniós részét (131 millió euró).

Hiába az őszi elfogadás, pár hónap után módosult a makropálya

Az idei költségvetést, amelyet a kormány következetesen békeköltségvetésnek nevezett, tavaly ősszel fogadta el a parlament 3,4 százalékos gazdasági növekedés és 3,2 százalékos infláció mellett, csakhogy az élet hamar felülírta. Bár a kormány megvárta az amerikai elnökválasztás eredményét, és kivételesen nem tavasszal tervezte meg a büdzsét, ez sem jelentett garanciát arra, hogy sikerüljön eltalálni a makroszámokat.