Nagy Márton rendkívüli bejelentést tett a magyar költségvetésről, ezek a változások – nagy titkot árult el a szegedi BYD-gyárról, üzent az amerikai hitelminősítőknek

A gazdasági növekedés lassulása és a választások előtti megnövekedett állami kiadások miatt a magyar költségvetési hiány idén akár a GDP 4,5 százalékát is elérheti – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Reutersnek adott interjúban. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország megőrzi a befektetők és a hitelminősítők bizalmát, ami kulcsfontosságú a gazdasági stabilitás szempontjából.
A hivatalosan kommunikált idei hiánycél 4,1 százalék, de Nagy Márton szerint a tényleges adat inkább 4 és 4,5 százalék között alakulhat, míg 2025-re 4 százalék körüli hiányt vár. Az európai gazdasági környezet gyengesége miatt a kormány a növekedési előrejelzését is módosította: a korábbi 2,5 százalékról 1 százalékra csökkentette, de még ennél is valamivel alacsonyabb érték sem okozna érdemi problémát a költségvetésben.
A miniszter kiemelte, hogy
a hazai fogyasztás és az áfabevételek továbbra is erősek, ami támaszt ad a költségvetésnek.
Az infláció várhatóan az idei évben 4,7 százalék körül alakul, amihez a kormány nyugdíjemelésekkel, családi adókedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel kapcsolódik.
A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: a kormány célja, hogy megőrizze a befektetők és a hitelminősítők bizalmát. A közel 75 százalékos államadósság-ráta mellett fontos, hogy Magyarország megőrizze befektetésre ajánlott besorolását az S&P, a Moody’s és a Fitch előtt. „Nem akarjuk kockáztatni sem a befektetők bizalmát, sem a hitelminősítést” – fogalmazott.
A miniszter emlékeztetett arra is, hogy Magyarország sikeresen vont be 3 milliárd euró forrást a nemzetközi piacokról, ami erősítette a hitelminősítők bizalmát is.
Arra a felvetésre, hogy a választások előtt a kormányzat költekezést folytat, Nagy Márton úgy reagált: természetes, hogy ilyenkor nagyobb figyelem jut a lakosság támogatására.
Bizonyítanunk kell az embereknek, hogy mi vagyunk a legjobb választás, mert van hozzáértésünk, és képesek vagyunk javítani az életszínvonalat
– fogalmazott. A miniszter szerint bár az európai növekedési kilátások gyengék, Magyarország stabil pénzügyi alapokkal rendelkezik. A hiány a vártnál magasabb lehet ugyan, de a piacok és a hitelminősítők bizalma biztosítja, hogy az ország megőrizze befektetésre ajánlott besorolását.
Nagy Márton az interjúban hangsúlyozta: a világgazdasági környezetben fontos tanulság, hogy Donald Trump amerikai elnök korábbi kereskedelmi vámtarifái „zseniális lépésnek” bizonyultak. Ugyanakkor bírálta az Európai Bizottságot, amiért szerinte nem tudta érdemben ösztönözni az európai növekedést.
A magyar gazdaság szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy az év végére megnyílhat a kínai BYD autógyártó vállalat új gyára Magyarországon.
Az itt készülő elektromos járművek jelentős versenyelőnyt élvezhetnek majd, mivel nem terhelik őket az EU akár 45,3 százalékos vámjai.
A miniszter kiállt a Magyar Nemzeti Bank mellett is, amely jelenleg az Európai Unió legmagasabb, 6,5 százalékos alapkamatát tartja fenn. Nagy az inflációt továbbra is „közellenségnek” nevezte, és rámutatott:
Mint mondta, a stabilabb forint inkább előnyt, mint hátrányt jelent, mert az importtermékek olcsóbbá válnak, és ez jelenleg fontosabb szempont, mint az exportőröket érintő kisebb nehézségek.
Korábban a miniszter így nyilatkozott a Reutersnek: „Soha nem számoltunk azzal, hogy a BYD eljes kapacitással fog egyből működni”. A miniszter akkor azt mondta, mindig van egy fokozatosság a gyártásban, ráadásul a 300 ezer autó szállítására alkalmas vasúti kapacitás még nem áll rendelkezésre. „Fel fog futni úgy, ahogy az európai kereslet diktálja, de az európai kereslet most jól néz ki” – mondta.
