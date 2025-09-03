Deviza
EUR/HUF393.86 -0.47% USD/HUF337.72 -0.71% GBP/HUF454.13 -0.23% CHF/HUF419.99 -0.55% PLN/HUF92.59 -0.22% RON/HUF77.59 -0.4% CZK/HUF16.13 -0.2% EUR/HUF393.86 -0.47% USD/HUF337.72 -0.71% GBP/HUF454.13 -0.23% CHF/HUF419.99 -0.55% PLN/HUF92.59 -0.22% RON/HUF77.59 -0.4% CZK/HUF16.13 -0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88% BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
büdzsé
Nagy Márton
Nemzetgazdasági Minisztérium
bejelentés
költségvetés

Nagy Márton rendkívüli bejelentést tett a magyar költségvetésről, ezek a változások – nagy titkot árult el a szegedi BYD-gyárról, üzent az amerikai hitelminősítőknek

A kormány továbbra is stabilnak látja a bevételeket, különösen a fogyasztás és az áfa terén. A befektetők és a hitelminősítők bizalmának megőrzése kulcsfontosságú.
VG
2025.09.03, 21:31
Frissítve: 2025.09.03, 21:51

A gazdasági növekedés lassulása és a választások előtti megnövekedett állami kiadások miatt a magyar költségvetési hiány idén akár a GDP 4,5 százalékát is elérheti – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Reutersnek adott interjúban. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország megőrzi a befektetők és a hitelminősítők bizalmát, ami kulcsfontosságú a gazdasági stabilitás szempontjából.

Nagy Márton rendkívüli bejelentést tett a magyar költségvetésről: ezek a változások
Nagy Márton rendkívüli bejelentést tett a magyar költségvetésről: ezek a változások / Fotó: AFP

Így változik a magyar költségvetés

A hivatalosan kommunikált idei hiánycél 4,1 százalék, de Nagy Márton szerint a tényleges adat inkább 4 és 4,5 százalék között alakulhat, míg 2025-re 4 százalék körüli hiányt vár. Az európai gazdasági környezet gyengesége miatt a kormány a növekedési előrejelzését is módosította: a korábbi 2,5 százalékról 1 százalékra csökkentette, de még ennél is valamivel alacsonyabb érték sem okozna érdemi problémát a költségvetésben.

A miniszter kiemelte, hogy 

a hazai fogyasztás és az áfabevételek továbbra is erősek, ami támaszt ad a költségvetésnek. 

Az infláció várhatóan az idei évben 4,7 százalék körül alakul, amihez a kormány nyugdíjemelésekkel, családi adókedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel kapcsolódik.

A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: a kormány célja, hogy megőrizze a befektetők és a hitelminősítők bizalmát. A közel 75 százalékos államadósság-ráta mellett fontos, hogy Magyarország megőrizze befektetésre ajánlott besorolását az S&P, a Moody’s és a Fitch előtt. „Nem akarjuk kockáztatni sem a befektetők bizalmát, sem a hitelminősítést” – fogalmazott.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy Magyarország sikeresen vont be 3 milliárd euró forrást a nemzetközi piacokról, ami erősítette a hitelminősítők bizalmát is.

A választás befolyásolni fogja a költségvetést?

Arra a felvetésre, hogy a választások előtt a kormányzat költekezést folytat, Nagy Márton úgy reagált: természetes, hogy ilyenkor nagyobb figyelem jut a lakosság támogatására. 

Bizonyítanunk kell az embereknek, hogy mi vagyunk a legjobb választás, mert van hozzáértésünk, és képesek vagyunk javítani az életszínvonalat

– fogalmazott. A miniszter szerint bár az európai növekedési kilátások gyengék, Magyarország stabil pénzügyi alapokkal rendelkezik. A hiány a vártnál magasabb lehet ugyan, de a piacok és a hitelminősítők bizalma biztosítja, hogy az ország megőrizze befektetésre ajánlott besorolását.

A BYD stratégiai jelentőséggel bír

Nagy Márton az interjúban hangsúlyozta: a világgazdasági környezetben fontos tanulság, hogy Donald Trump amerikai elnök korábbi kereskedelmi vámtarifái „zseniális lépésnek” bizonyultak. Ugyanakkor bírálta az Európai Bizottságot, amiért szerinte nem tudta érdemben ösztönözni az európai növekedést.

A magyar gazdaság szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy az év végére megnyílhat a kínai BYD autógyártó vállalat új gyára Magyarországon. 

Az itt készülő elektromos járművek jelentős versenyelőnyt élvezhetnek majd, mivel nem terhelik őket az EU akár 45,3 százalékos vámjai.

A miniszter kiállt a Magyar Nemzeti Bank mellett is, amely jelenleg az Európai Unió legmagasabb, 6,5 százalékos alapkamatát tartja fenn. Nagy az inflációt továbbra is „közellenségnek” nevezte, és rámutatott:

  • a kormány az alapvető élelmiszerek árstopjával,
  • valamint az erős forint fenntartásával segíti a lakosságot.

Mint mondta, a stabilabb forint inkább előnyt, mint hátrányt jelent, mert az importtermékek olcsóbbá válnak, és ez jelenleg fontosabb szempont, mint az exportőröket érintő kisebb nehézségek.

Korábban a miniszter így nyilatkozott a Reutersnek: „Soha nem számoltunk azzal, hogy a BYD eljes kapacitással fog egyből működni”. A miniszter akkor azt mondta, mindig van egy fokozatosság a gyártásban, ráadásul a 300 ezer autó szállítására alkalmas vasúti kapacitás még nem áll rendelkezésre. „Fel fog futni úgy, ahogy az európai kereslet diktálja, de az európai kereslet most jól néz ki” – mondta.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu