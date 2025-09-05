Deviza
EUR/HUF393.08 0% USD/HUF335.35 -0.57% GBP/HUF453.1 -0.05% CHF/HUF420.17 +0.34% PLN/HUF92.47 +0.01% RON/HUF77.4 -0.06% CZK/HUF16.11 +0.22% EUR/HUF393.08 0% USD/HUF335.35 -0.57% GBP/HUF453.1 -0.05% CHF/HUF420.17 +0.34% PLN/HUF92.47 +0.01% RON/HUF77.4 -0.06% CZK/HUF16.11 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,178.71 -1.23% MTELEKOM1,898 -0.63% MOL2,900 -0.82% OTP30,100 -1.73% RICHTER10,270 -1.53% OPUS558 -0.89% ANY7,800 0% AUTOWALLIS161 -0.62% WABERERS5,120 -2.29% BUMIX9,292.99 +0.72% CETOP3,467.63 -0.48% CETOP NTR2,160.37 -0.49% BUX103,178.71 -1.23% MTELEKOM1,898 -0.63% MOL2,900 -0.82% OTP30,100 -1.73% RICHTER10,270 -1.53% OPUS558 -0.89% ANY7,800 0% AUTOWALLIS161 -0.62% WABERERS5,120 -2.29% BUMIX9,292.99 +0.72% CETOP3,467.63 -0.48% CETOP NTR2,160.37 -0.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légi áruszállítás
magyar légitársaság
Hungary Airlines
légitársaság
cargo

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat, 60 tonna árut hozott Ferihegyre – érkeznek a B777-es repülőgépek is

Pénteken szállt le a Hungary Airlines első cargo járata Csengcsou-Budapest között. A magyar légitársaság újabb útvonalakat is tervez.
VG
2025.09.05, 22:01
Frissítve: 2025.09.05, 22:04

A nemrég alapított magyar légitársaság, a Hungary Ailines a légi teherszállítás területén is terjeszkedésbe kezd, így közvetlen cargo járatot indított pénteken a kínai Csengcsou és Budapest között. Az első járattal 60 tonna áru érkezett a magyar fővárosba – közölte China Civil Aviation Networkre hivatkozva a Budflyer Facebook oldal.

A magyar légitársaság elsősorban cargo-járatokat üzemeltet Kína és Magyarország között/Fotó: Facebook / Budflyer

A magyar légitársaság a cargo-piacot célozza meg

A tervek szerint a Hungary Airlines heti öt járatot üzemeltet az új útvonalon, melyek Airbus A330-200F typusúak lesznek. A cargo-gépek elsődlegesen e-kereskedelmi árukat szállítanak Budapestre, majd onnan továbbítják a régió többi országába. 

A későbbiekben a magyar légitársaság a hamarosan forgalomba álló B777-es gépet is üzemeltetni kívánja majd az útvonalon. Áprilisban a Hungary Airlines a Közlekedési Hatóság tájékoztatása szerint a Budapest–Hangcsou útvonalra is adott be cargo-járatra kérelmet.

Az új magyar légitársaság decemberben kapta meg a szükséges engedélyeket. A cég december 23-án hajtott végre első alkalommal tesztrepülést, ezt január 4-én és 5-én több, Budapest és Kecskemét közötti gyakorlórepülés követte saját HUA-kóddal és BUDAPEST hívójellel.

A 2021-ben bejegyzett vállalat 2024 áprilisában változtatta nevét Hungary Airlines Kft-re. A cég évek óta tevékenykedik a Kína és Magyarország közötti légiáru-szállítás területén, székhelye a BUD Cargo Cityben van. A 2024. november végéig a Wizz Air üzemeltetésében repülő, állami tulajdonú Airbus A330F repülőgép 

az elmúlt években a vállalat számára szállított árut Csengcsouból, majd Hangcsouból Budapestre, emellett több, más légitársaságtól bérelt gép repül jelenleg is Kína és Magyarország között.

A Hungary Airlines Kft. többségi tulajdonosa 50 százalékot meghaladó részesedéssel a hazánkban élő, vélhetően magyar állampolgársággal is rendelkező Wu Jiang kínai üzletember.

Mellette két kisebbségi tulajdonos szerepel a cégjegyzék adatai szerint: a pekingi székhelyű UTL (Beijing) Digital Logistics Co. Ltd., valamint 2024. november 28-tól a magyar állami tulajdonú Air Hungary Szolgáltató Zrt.

Új magyar légitársaság: máris nagy terjeszkedésbe kezdhetett a Hungary Airlines – így néznek majd ki a repülőgépei

Újabb kínai járatot üzemeltethet a cég. A hírek szerint két cargoútvonalra is kérhettek engedélyt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu