Leleplezték a magyar Leopard tankok titkos megoldását: zseniális trükköt talált ki a Honvédség – így védi ki a fegyvert, ami Ukrajnában pusztít

Nagyon érdekes részletre hívta fel a figyelmet egy katonai szakblog a közösségi médiában a magyar Leopard tankok kapcsán.

Magyar Leopard tankok: így védi ki a fegyvert, ami Ukrajnában pusztít / Fotó: Gabor Csorba / Facebook / MH Klapka György 1. Páncélosdandár

Amit előzetesen tudni érdemes: német Leopard 2A7+ magyar verziója, a 2A7HU a Leopard harckocsicsalád legmodernebb típusa.

Kimagasló pontossággal bíró fegyverzete mellett

modernizált, moduláris, és döntött toronypáncélú páncélkialakítása magasfokú védelmet biztosít,

amely aktív védelmi rendszerekkel tovább fokozható.

A Leopard 2A7-esek kategóriájukban magas sebességgel, manőverezőképességgel rendelkeznek és rendkívül megbízhatók.

A harckocsik páncélteste 7,7 méter hosszú, előrefordított löveggel a hosszúsága 10,97 méter. A szélessége kiegészítő páncélzat nélkül 3,76 méter, magassága pedig 3,03 méter.

Szakaszosan érkeznek meg a magyar hadsereghez, tavaly augusztus 28-án újabb három darab Leopard 2A7HU-val erősödött a honvédelem, így akkor már 21-re bővül a Magyar Honvédség tatai páncélosdandár eszközparkja. A tervek szerint 2028-ig összesen negyvennégy darab érkezik Magyarországra a német high-tech haditechnikai eszközből. Még 2023. december 14. Tatán adták át az első magyar igények szerint fejlesztett Leopard 2A7HU harckocsit, a világ legmodernebb harcjárműveinek egyikét.

Tűzerejéről egy L55A1 típusú, L55 űrméret hosszúságú, 120 milliméter űrméretű, Rheinmetall harckocsiágyú gondoskodik, amely lehetővé teszi a pontos tüzelést akár 5000 méterről is. A harckocsi rendelkezik továbbá egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuskával, egy 12,7 milliméteres távvezérelt géppuskával, valamint 16 darab 76 milliméteres ködgránátvetővel, amelyek repeszgránátok kilövésére is alkalmasak.

Magyar Leopard tankok: így védi ki a fegyvert, ami Ukrajnában pusztít

Ezúttal a Panczelosok.hu szúrt ki egy igazán érdekes fejlesztést a magyar Leopard tankok páncélján. Mint a közösségi médiában írták, a szeptember 4-i hajmáskéri vasúti kirakodásakor tűnt fel nekik, hogy az egyik Leopard 2A7HU harckocsi torony kiegészítő páncélzatán egy terepszínű, feltehetően gumiból készült kiegészítő elem látszik. Ez az alábbi fotókon figyelhető meg.