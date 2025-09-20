Leleplezték a magyar Leopard tankok titkos megoldását: zseniális trükköt talált ki a Honvédség – így védi ki a fegyvert, ami Ukrajnában pusztít

Nagyon érdekes részletre hívta fel a figyelmet egy katonai szakblog a közösségi médiában a magyar Leopard tankok kapcsán.
Amit előzetesen tudni érdemes: német Leopard 2A7+ magyar verziója, a 2A7HU a Leopard harckocsicsalád legmodernebb típusa.
Szakaszosan érkeznek meg a magyar hadsereghez, tavaly augusztus 28-án újabb három darab Leopard 2A7HU-val erősödött a honvédelem, így akkor már 21-re bővül a Magyar Honvédség tatai páncélosdandár eszközparkja. A tervek szerint 2028-ig összesen negyvennégy darab érkezik Magyarországra a német high-tech haditechnikai eszközből. Még 2023. december 14. Tatán adták át az első magyar igények szerint fejlesztett Leopard 2A7HU harckocsit, a világ legmodernebb harcjárműveinek egyikét.
Tűzerejéről egy L55A1 típusú, L55 űrméret hosszúságú, 120 milliméter űrméretű, Rheinmetall harckocsiágyú gondoskodik, amely lehetővé teszi a pontos tüzelést akár 5000 méterről is. A harckocsi rendelkezik továbbá egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuskával, egy 12,7 milliméteres távvezérelt géppuskával, valamint 16 darab 76 milliméteres ködgránátvetővel, amelyek repeszgránátok kilövésére is alkalmasak.
Ezúttal a Panczelosok.hu szúrt ki egy igazán érdekes fejlesztést a magyar Leopard tankok páncélján. Mint a közösségi médiában írták, a szeptember 4-i hajmáskéri vasúti kirakodásakor tűnt fel nekik, hogy az egyik Leopard 2A7HU harckocsi torony kiegészítő páncélzatán egy terepszínű, feltehetően gumiból készült kiegészítő elem látszik. Ez az alábbi fotókon figyelhető meg.
Ennek a feladata egyrészt az álcázás, másrészt a páncéltörő lövedékek és rakéták gyújtóinak beindítása a főpáncélzat elérése előtt. Azonban a szakmai blog véleménye szerint ez az elem akadályozhatja
a drónok bejutását is a torony alá, ahol sebezhető a harckocsi.
Ha valamit meg lehetett tanulni az ukrán háborúból, az éppen a drónok veszélyessége. Az orosz–ukrán háborúban végrehajtott csapások jelentős részt immáron drónokkal hajtják végre. "Nagyon progresszív lépésnek tartjuk az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseket, amelyek tapasztalaton alapulnak, jobbító szándékúak és valós fenyegetésekre adhatnak választ" – fogalmazott erről a Panczelosok.hu
Azt ugyanakkor megjegyezték, hogy ilyen kiegészítéseket megfigyelhetünk a német Bundeswehr Leopard 2-esin is, ami jelzi, hogy a Magyar Honvédség harckocsizó állománya tanul a német kollégáitól.
