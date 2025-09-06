Itt a kormány nagy terve: elkezdik használni a csodafegyvert, ami a világ fölé repítené Magyarországot – brutális GDP-növekedést jósolnak

A mesterséges intelligencia (MI) ma már nemcsak ígéret, hanem a mindennapi élet része. Megjelenik a munkahelyeken, az iskolákban, a kórházakban és a közszolgáltatásokban is, miközben az ipar, a közlekedés és a pénzügyi szektor működését is gyökeresen átalakítja. Éppen ezért Magyarország kormánya 2025-ben új alapokra helyezte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzeti stratégiát. A magyar MI-stratégia a 2025 és 2030 közötti időszakra kijelöli, hogy az ország miként készül fel az automatizáció és a digitalizáció kihívásaira, és hogyan fordítja azokat a társadalom és a gazdaság javára.

Magyar MI-stratégia 2025–2030: így alakítja át a mesterséges intelligencia a gazdaságot és a társadalmat / Fotó: Summit Art Creations

Ez a magyar MI-stratégia: nem az ember helyettesítése a cél

A dokumentum az előző, 2020-ban elfogadott változat folytatása és bővítése, melyet azóta teljesen átformált a technológiai környezet. A mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődése, különösen a generatív modellek térnyerése, új kockázatokat és lehetőségeket hozott. A magyar MI-stratégia ezért élő, folyamatosan felülvizsgált dokumentumként működik: évente aktualizálják, hogy mindig alkalmazkodjon a gyors változásokhoz. Ebben a munkában nemcsak a kormányzat, hanem tudományos intézetek, egyetemek, vállalatok és a Mesterséges Intelligencia Koalíció több száz szervezete is részt vesz, ami garanciát ad arra, hogy a stratégia nem elvont koncepció, hanem valós intézkedések alapja legyen.

A stratégia egyszerre szolgálja a gazdasági növekedést és a társadalmi stabilitást. Gazdasági értelemben a cél, hogy Magyarország ne maradjon le a globális versenyben, hanem ki tudja használni az MI nyújtotta lehetőségeket az iparban, az agráriumban, a logisztikában és a szolgáltatásokban. A PwC és más nemzetközi kutatások szerint a mesterséges intelligencia 2030-ra több ezermilliárd dollárral járulhat hozzá a világgazdasághoz, és Magyarország is csak akkor tud részesedni ebből, ha aktívan fejleszti a saját MI-ökoszisztémáját.

Társadalmi szempontból a stratégia üzenete világos: az MI nem az ember helyettesítésére, hanem az ember és a gép együttműködésére épül.

A magyar MI-stratégia a 2025–2030 közötti időszakra részletesen foglalkozik azokkal a társadalmi kihívásokkal, amelyek az automatizáció előretöréséből fakadnak. Szakértői becslések szerint a munkakörök több mint 40 százaléka már most is automatizálható. Ez tömeges munkahely-átalakulást hozhat: egyes szakmák megszűnnek, mások gyökeresen átalakulnak, miközben új, eddig nem ismert állások jelennek meg.