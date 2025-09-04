Hiába némítja el őket, jobb lesz, ha hallgat embereire Magyar Péter – feltépné a költségvetés sebeit egy áfacsökkentés

Magyar Péter minden erejével azon van, hogy az őt körülvevő gazdasági szakértők ne rontsák tovább a Tisza Párt helyzetét, eredménytelenül. A napokban részéről elrendelt nyilatkozási stoptól azt remélte a párt elnöke, hogy időt nyer és az Indexen kiszivárgott, – kimagyarázhatatlanul – súlyos következményekkel járó Tisza-csomag feledésbe merül. De a politikus elé a saját háza táján állítanak fel akadályokat, napról napra jelenik meg perdöntő bizonyíték arról, hogy mire is készülnek hatalomra kerülésük esetén, ráadásul ezeknek a felvételeknek a pikantériája, hogy olyan emberek mennek neki a főnöküknek és tartják felelőtlennek Magyar vállalásait, akik például a Tisza adóprogramjáért felelnek, vagy kiemelt szakértőként számít rájuk a pártelnök. A Magyar-közeli közgazdászok a Tisza-párt Achilles-sarkát sebzik ezzel, ezért nemes egyszerűséggel elhallgattatják őket.
A legutóbbi nézetkülönbség amiatt alakult ki, hogy a szürkegazdaságot és kivándorlást is könnyen előidéző adócsomag részeként a Tisza – Magyar ominózus, banános fotója nyomán – az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentené, a gyógyszereket pedig áfamentessé tenné. Ilyen ígéretet – mármint drasztikus áfacsökkentést – tenni pedig még a Tisza Párt gazdasági programírója szerint is teljes felelőtlenség. Dálnoki Áron a sokat emlegetett és beismeréssel teli etyeki fórumon úgy fogalmazott: „az áfabevétel az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne.”
Dálnoki Áron ezek szerint – Magyar Péterrel ellentétben – elolvasta az Állami Számvevőszék jelentését, amit azt követően készített az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, hogy lezárult az Orbán-kormány több lépésben végrehajtott élelmiszer-áfacsökkentése. Mint ismert, 2017-ben a baromfihús, a kiegyensúlyozott táplálkozást elősegítő tojás és a tej áfája mérséklődött 27-ről 5 százalékra, 2018-ban pedig a kiemelten egészségesnek számító hal áfája. 2019-ben az ESL- és UHT-tejek forgalmi adója lett 5 százalékos a 18 helyett.
A számvevőszék a jelentésben arra jutott, hogy az áfakulcs csökkentése az elemzett termékcsoportok mintegy felénél nem mérsékelte a fogyasztói árakat. A számvevőszék a további áfacsökkentés átgondolt értékelését is javasolta akkor, mivel – a jelentés másik fő megállapításaként – úgy látták,
Idén egyelőre minden rendben, az áfabevételek továbbra is erősek, mondta a nemzetgazdasági miniszter szerdán a Reutersnak. Nagy Márton arra utalt, hogy az áfabefizetések hiánya miatt tátongó 1000 milliárdos lukat nagy munka árán májusra sikerült mérsékelni, sőt az általános forgalmi adóból júliusra már 4858,6 milliárd forint folyt be, ami az egy évvel korábbi bevételt 539,9 milliárd forinttal haladja meg, az éves tervhez képest pedig 58,7 százalékos teljesülést jelent.
Hogy el tudjuk helyezni ezeket a számokat és lássuk, hogy milyen nagyságrendről van szó, a 2025-ös költségvetés fő makroszámai bevételi oldalon nagyjából 40 ezer milliárd forint, jövőre a 2025-ös tervvel közel megegyező összeg fog befolyni, de a fogyasztási adóknál kifejezetten nagy pluszt várnak 2025-höz képest.
Összehasonlítani is érdemes:
A fentiekből kikristályosodik, hogy ha a Tisza-párt csökkentené egyes termékek áfáját, az komoly bevételkiesést okozna a büdzsében, az egyensúly érdekében pedig emelni kellene más tételeket. „Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – mutat rá már Magyar Péter saját embere, Petschnig Mária Zita.
Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés .
A közgazdász régi kritikusa az Orbán-kormánynak, ezért sem volt meglepő, hogy az utóbbi időben rendszeres fellépője a Tisza-szigetek rendezvényeinek. Idén márciusban bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. „A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – mondta Petschnig.
Érdekes megfigyelni, hogy az áfacsökkentést, így Magyar Péter törekvéseit már az ellenzéki sajtó is bírálja, míg a HVG-ben beismerték, hogy valódi a Tisza-adó javaslata, addig a G7-en arról lejött egy összefoglalás arról, hogy csupán marketingre lenne jó a zöldség-gyümölcs áfacsökkentés.
Magyar Péter az egészséges élelmiszerek áfáját csökkentené, mondván, Európa-rekorderek Magyarországon (a jóléti állam, Dánia is 25 százalékot vet ki a zöldségekre és gyümölcsökre) az ilyen típusú élelmiszereket terhelő adók, ezért kevesebben jutnak hozzá. Az minden bizonnyal elkerülte a figyelmét, hogy a kormány 2011-ben életre hívta a sokak által csak csipszadónak hívott népegészségügyi termékadót: az intézkedéssel nemcsak azt kívánták elérni, hogy a fiatalok ne literes energiaitallal kezdjék a napot és az egészségre bizonyítottan káros termékek fogyasztása csökkenjen, hanem komoly adóbevételekkel is kalkuláltak, ezzel erősítve a gazdaságot, végső esetben egy újabb élelmiszerkör áfacsökkentését.
Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, drámai életszínvonal-romlást eredményezhet Magyarországon a Tisza Párt javaslata, a Tisza-csomag, ami már egy átlagkereseten élő munkavállalónak is több tízezer forinttal csökkentené a tiszta jövedelmét. A legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat, mentőtiszteket érintené. Magyar Péter terve szerint az ő esetükben a havi jövedelem minimum 60 ezer forinttal eshetne egyik hónapról a másikra.
Mindent egybevéve van egy nagyobb probléma is többkulcsos adórendszerrel, nevezetesen, hogy jelentősen lassítja a bérfelzárkózást. Ez 2010 előtt tökéletesen látszódott, amikor sok esetben nem érte meg többet dolgoznia a munkavállalónak, ugyanis azzal egy magasabb jövedelmi, ezzel pedig egy magasabb adósávba esett, ahol nagyobb volt az elvonás is. Ráadásul a szuperbruttósítás és az adójóváírás jelentősen megbonyolította az adórendszert, ami óhatatlanul az adóelkerüléshez és a gazdaság feketedéséhez vezetett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.