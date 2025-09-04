Hiába némítja el őket, jobb lesz, ha hallgat embereire Magyar Péter – feltépné a költségvetés sebeit egy áfacsökkentés

Magyar Péter minden erejével azon van, hogy az őt körülvevő gazdasági szakértők ne rontsák tovább a Tisza Párt helyzetét, eredménytelenül. A napokban részéről elrendelt nyilatkozási stoptól azt remélte a párt elnöke, hogy időt nyer és az Indexen kiszivárgott, – kimagyarázhatatlanul – súlyos következményekkel járó Tisza-csomag feledésbe merül. De a politikus elé a saját háza táján állítanak fel akadályokat, napról napra jelenik meg perdöntő bizonyíték arról, hogy mire is készülnek hatalomra kerülésük esetén, ráadásul ezeknek a felvételeknek a pikantériája, hogy olyan emberek mennek neki a főnöküknek és tartják felelőtlennek Magyar vállalásait, akik például a Tisza adóprogramjáért felelnek, vagy kiemelt szakértőként számít rájuk a pártelnök. A Magyar-közeli közgazdászok a Tisza-párt Achilles-sarkát sebzik ezzel, ezért nemes egyszerűséggel elhallgattatják őket.

Magyar Péter áfacsökkentési tervét még a saját emberei is kritikus szemmel nézik, a költségvetésnek pedig nem tenne jót Fotó: AFP

A legutóbbi nézetkülönbség amiatt alakult ki, hogy a szürkegazdaságot és kivándorlást is könnyen előidéző adócsomag részeként a Tisza – Magyar ominózus, banános fotója nyomán – az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentené, a gyógyszereket pedig áfamentessé tenné. Ilyen ígéretet – mármint drasztikus áfacsökkentést – tenni pedig még a Tisza Párt gazdasági programírója szerint is teljes felelőtlenség. Dálnoki Áron a sokat emlegetett és beismeréssel teli etyeki fórumon úgy fogalmazott: „az áfabevétel az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne.”

Magyar Péter nem olvasta el az ÁSZ-jelentést

Dálnoki Áron ezek szerint – Magyar Péterrel ellentétben – elolvasta az Állami Számvevőszék jelentését, amit azt követően készített az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, hogy lezárult az Orbán-kormány több lépésben végrehajtott élelmiszer-áfacsökkentése. Mint ismert, 2017-ben a baromfihús, a kiegyensúlyozott táplálkozást elősegítő tojás és a tej áfája mérséklődött 27-ről 5 százalékra, 2018-ban pedig a kiemelten egészségesnek számító hal áfája. 2019-ben az ESL- és UHT-tejek forgalmi adója lett 5 százalékos a 18 helyett.