Magyar Péterék ezzel átléptek egy határt, 2,4 millió embert vesznek semmibe

„Tehát én soha nem leszek a másik oldalon, ez a családom, ez a kötődésem, ez a szocializációm” – Magyar Péter egy korábbi hangfelvételen bizonygatta a partizános Gulyás Mártonnak, hogy soha nem árulná el azt a politikai közösséget, amihez korábban a volt feleségének köszönhetően tartozott és amiből rengeteget profitált. A felvételen a Tisza Párt elnöke felmagasztalta a miniszterelnököt, mondván, Orbán Viktor az egyik legtájékozottabb, legolvasottabb politikus, akit ismer, „a Fidesz naprendszerében a Nap.” Bár – feleli Gyulás Márton kérdésére – Magyar a „tűzközelben” sem tudott négyszemközt leülni a miniszterelnökkel, a Tisza első embere mára olyan magasra ért a szakmai pályán, hogy csak egy Orbán Viktort ábrázoló kartonfigurához beszélhet – „bábemberekkel” a kormányfő ugyanis – érthető okokból – nem fog leállni vitázni. Úgy tűnik, akkor még minden rendben volt, amikor nem volt a „másik oldalon”, Magyar nem vitatta az elmúlt idők eredményeit, sőt – fejti ki Gulyás Gergely újságírói kérdésre egy kormányinfón – felhajtott ingujjal, fiatalokat megszégyenítő módon bulizgatott, ha jó eredményt ért el a kormány, például a 2022-es választásokon.
A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter pálfordulásában semmi meglepő nincs, az ellenzéki vezető egy SZDSZ-es család sarja, sose volt tősgyökeres jobboldali. Kocsis Máté arra gondol, hogy Magyar Péter, elhagyva korábbi közegét, lényegében minden olyan értéket kihajított a szemétbe, amiben a Fidesz-KDNP pártcsaládhoz közel mozogva még
állítólag hitt, állítólag jobboldaliként.
Ezek a család fontossága, a munkahelyek teremtése és megőrzése, megfizethető otthon a magyar emberek számára, az idősek védelme és megbecsülése, a magyar mezőgazdaság helyzetbe hozása, és még folytathatnánk a sort. Magyar szeret szerepelni, de a reflektorfény olyan zugokba is bevilágított, amit a pártelnök nem akart és tenni sem tud ellene, még akkor sem – írja Orbán Viktor keddi Facebook-bejegyzésében –, „ha kartonbábu után ezúttal a bírákkal hisztizik.” Először az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből derült ki, hogy brutális szja-emelésre készülhetnek, aztán jött az újabb adag jó szándék a Tiszától: hatalomra kerülésük esetén a társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is emelnék. Itt már tudni lehetett, hogy Magyar végleg leszámolt korábbi értékrendjével és elszakadt a valóságtól: míg a személyi jövedelemadó emelése a képzett munkaerő körében akár tömeges kivándorlást okozna Magyarországról , a társasági adó és a tőkejövedelmek durvább adóztatása tönkreteheti a vállalkozásokat és olyan tömeges munkanélküliség jöhet, mint a Bokros-csomag idején.
Az egyik legrosszabb érzés lehet, ha az embernek pont a sajátjaitól kell félni, pedig Magyar Pétert állandóan a háttéremberei, szövetségesei hozzák kellemetlen helyzetbe. Most a Tisza Párt egyik lakossági fórumán lőfegyverrel megjelenő Ruszin-Szendi Romulusztól tekintsünk el, a támogatáspolitikához köthető megszólalásokon túl azt mutatjuk be,
amivel Magyar Péter és holdudvara átlépett egy határt, megsértve több millió embert.
Már a fentiek is sokat sejtetnek azzal kapcsolatban, hogy mire készül Magyar Péter az áprilisi választások után, ha hatalomra kerülne. Ezek a tervek megvalósulásuk esetén egyesével is komolyan erodálnák az Orbán-kormány elmúlt 15 évben elért eredményeit, összeadva pedig beláthatatlan következményei lehetnek a magyar gazdaságra nézve. Nem is az volt a legsokkolóbb, amikor kijött a Tisza Párt nyugdíjas programja,
hanem ahogy az időskorúakhoz viszonyulnak, a totális lekezelés.
Mint ismert, Magyar Péter és Kármán András szeptember 27-én jelentette be a Tisza Párt nyugdíjas programját. Összefoglalva arról volt szó, hogy Szép-kártyát adnának a nyugdíjasoknak, de nem mindenkinek, mert akiknek magas a nyugdíja (számításaik szerint 70 ezer érintett), az nem kapna semmit, a többiekhez pedig 100 és 200 ezer forint közötti összeget juttatnának el. A minimálnyugdíjról is beszélt a Tisza-elnök, de azt is ígéri, hogy a nyugdíjjárulékot is megduplázzák.
De ezekből megint mi az igaz?
Nehéz kideríteni, ugyanis az egy dolog, hogy Magyar Péter ezt mondta a kamerák előtt, az őt támogató szakértők már nagyon nem ilyen segítőkészek a nyugdíjasokkal, ráadásul az is egyértelművé vált az utóbbi egy évben, hogy a Tisza a 13. havi nyugdíjat is eltörölné. Erről beszélt például a párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita, aki a 13. havi nyugdíj eltörlését vetette fel a Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán, ahol gúnyosan kinevette a kormány intézkedését.
Raskó György, Magyar Péter pártjának szakértő-támogatója pedig egy tavaly őszi bejegyzésben a fideszes szavazókról azt írta:
a Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…
Simonovits András közgazdász az ATV-ben nyilatkozott a Tisza Párt reformjavaslatairól. A beszélgetés elején még azt mondta, nem a Tisza Párt tanácsadója, a végén azonban elszólta magát és elismerte, hogy az ő szimpatizánsuk. Simonovits egy korábbi publicisztikájában amellett érvelt, hogy a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni, a „megmerevített” nyugdíjkorhatár pedig álláspontja szerint hiba volt. Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatár emelése mellett érvel.
Érdemes azt is felidézni a Világgazdaság korábbi cikkei alapján, hogy a Tisza Párt elnöke feltehetően a tavaly június 8-i, Hősök terén tartott tüntetés után beszélt arról, mennyire idegesítik a „büdös szájú” támogatók. Hangsúlyozta, meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy „vegyél magadnak újat”. Látszik, hogy a magyar közéletben szokatlan végletekig elmerészkedik az ellenzéki vezető és csapata. Korábban a közösségi média egyik leghíresebb ellenzéki mémcsoportjában posztolt egy képet az egyik tag, amelyen az látszik, hogy a ChatGPT segítségével kiszámolta, a választásokig mennyi nyugdíjas fog meghalni Magyarországon. Mindez a posztoló szerint Magyar Péter pártjának esélyeit növeli.
A nyugdíjasokat a Tisza Párt semmibe veszi, addig a kormány folyamatosan támogatja őket. Már kétmillió nyugdíjas kapta kézhez a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrég a Facebookon. A 30 ezer forintos utalványok esetén a jogosultság a korábbi rezsiutalványhoz hasonlóan működik: minden Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában öregségi nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember megkapja. Az utalvány például özvegyi vagy szülői nyugdíj esetén is jár. Több lépésben reagáltak az inflációs nyomásra: árréscsökkentést vezetett be 60 termékkategóriában, befagyasztotta a pénzügyi és telekommunikációs díjakat, valamint 44 népszerű gyógyszer árát korlátozta. Ennek része az is, hogy minden nyugdíjas 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kap ősszel.
Szeptember 17-én 4,8 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről is döntött: ez visszamenőleg jár az időseknek, és átlagosan 47 ezer forint plusztámogatást jelent a novemberi nyugdíjjal együtt.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti kormányinfón elmondta: a nyugdíjas-infláció 4,8 százalék lett, ezért 1,6 százalékos visszamenőleges emelés jár a jogosultaknak.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
Magyarországon foglalkoztatni is megéri azokat a nyugdíjasokat, akik maradnának a munka világában. A hatályos törvények érelmében a munkaadónak egy nyugdíjas dolgozó után a 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adó mellett az 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetni. Orbán Viktor a Fidesz–KDNP balatonfüredi kihelyezett frakcióülésén közben új ígéreteket is tett nekik.
