Magyar Péterék ezzel átléptek egy határt, 2,4 millió embert vesznek semmibe

„Tehát én soha nem leszek a másik oldalon, ez a családom, ez a kötődésem, ez a szocializációm” – Magyar Péter egy korábbi hangfelvételen bizonygatta a partizános Gulyás Mártonnak, hogy soha nem árulná el azt a politikai közösséget, amihez korábban a volt feleségének köszönhetően tartozott és amiből rengeteget profitált. A felvételen a Tisza Párt elnöke felmagasztalta a miniszterelnököt, mondván, Orbán Viktor az egyik legtájékozottabb, legolvasottabb politikus, akit ismer, „a Fidesz naprendszerében a Nap.” Bár – feleli Gyulás Márton kérdésére – Magyar a „tűzközelben” sem tudott négyszemközt leülni a miniszterelnökkel, a Tisza első embere mára olyan magasra ért a szakmai pályán, hogy csak egy Orbán Viktort ábrázoló kartonfigurához beszélhet – „bábemberekkel” a kormányfő ugyanis – érthető okokból – nem fog leállni vitázni. Úgy tűnik, akkor még minden rendben volt, amikor nem volt a „másik oldalon”, Magyar nem vitatta az elmúlt idők eredményeit, sőt – fejti ki Gulyás Gergely újságírói kérdésre egy kormányinfón – felhajtott ingujjal, fiatalokat megszégyenítő módon bulizgatott, ha jó eredményt ért el a kormány, például a 2022-es választásokon.

Nyugdíj: Magyar Péterék sajátos módon állnak az idősekhez / Fotó: Marton Monus / REUTERS

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter pálfordulásában semmi meglepő nincs, az ellenzéki vezető egy SZDSZ-es család sarja, sose volt tősgyökeres jobboldali. Kocsis Máté arra gondol, hogy Magyar Péter, elhagyva korábbi közegét, lényegében minden olyan értéket kihajított a szemétbe, amiben a Fidesz-KDNP pártcsaládhoz közel mozogva még

állítólag hitt, állítólag jobboldaliként.

Ezek a család fontossága, a munkahelyek teremtése és megőrzése, megfizethető otthon a magyar emberek számára, az idősek védelme és megbecsülése, a magyar mezőgazdaság helyzetbe hozása, és még folytathatnánk a sort. Magyar szeret szerepelni, de a reflektorfény olyan zugokba is bevilágított, amit a pártelnök nem akart és tenni sem tud ellene, még akkor sem – írja Orbán Viktor keddi Facebook-bejegyzésében –, „ha kartonbábu után ezúttal a bírákkal hisztizik.” Először az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből derült ki, hogy brutális szja-emelésre készülhetnek, aztán jött az újabb adag jó szándék a Tiszától: hatalomra kerülésük esetén a társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is emelnék. Itt már tudni lehetett, hogy Magyar végleg leszámolt korábbi értékrendjével és elszakadt a valóságtól: míg a személyi jövedelemadó emelése a képzett munkaerő körében akár tömeges kivándorlást okozna Magyarországról , a társasági adó és a tőkejövedelmek durvább adóztatása tönkreteheti a vállalkozásokat és olyan tömeges munkanélküliség jöhet, mint a Bokros-csomag idején.