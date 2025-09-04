Aknák a stábban: Magyar Pétert korábbi posztjai és saját emberei izzasztják keményen – ehhez már kevés lesz a nyilatkozatstop!

Magyar Péter lassan minden emberének megtiltja, hogy nyilatkozzon, a Tisza Párt elnökének ugyanis egyre kellemetlenebb, hogy folyamatosan önellentmondásokba ütközik, saját hátországa, a budai elit mond ellent neki és mutat rá arra, hogy a pártelnök víziói teljesen abszurdak. Az elmúlt hetekben napvilágot látott elképzelések annyira súlyosak, hogy azok egyesével is komoly veszélyt jelentenek a magyar gazdaságra, „csomagban” megvalósítva pedig felér egy sörétes puskából leadott lábon lövéssel. Elég csak az 1000 forint feletti üzemanyagárakra gondolni, vagy a szinte megfizethetetlenné váló élelmiszerekre – ez mind a valóág, ha a „Tisza-sarc” életbe lép.
Magyar az összevissza hablatyoló, a Hír TV kérdésére egyetlen értelmezhető választ nem adó, a brutális adóterveket mindenesetre nem cáfoló Tarr Zoltánt elhallgattathatja egy nyilatkozatstoppal, attól még a pártelnök közösségi oldalán pontosan visszakereshetők korábbi kijelentései, megalapozatlan és következetlen vállalásai – az internet nem felejt. A szürkegazdaságot és kivándorlást is könnyen előidéző adócsomag részeként a Tisza – Magyar ominózus, banános fotója nyomán – az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentené, a gyógyszereket áfamentessé tenné.
Ilyen ígéretet – mármint drasztikus áfacsökkentést – tenni pedig még a Tisza Párt gazdasági programírója szerint is teljes felelőtlenség. A Mandiner szerint Dálnoki Áron a sokat emlegetett és beismeréssel teli etyeki fórumon úgy fogalmazott: „itt is nagyon nehéz, az áfabevétel az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne.” „A Tisza Párt egyik vállalása, hogy a választást követően azonnal 5%-ra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát” – írta még tavaly novemberben a Facebookon Magyar, előre vetítve a mára igazzá vált terveit.
Nem csak a milliárdos Dálnoki szerint túl bátor a Tisza elnöke, Petschnig Mária Zita egy tiszás rendezvényen azt mondta, „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”.
A közgazdász régi kritikusa az Orbán-kormánynak, ezért sem volt meglepő, hogy az utóbbi időben rendszeres fellépője a Tisza-szigetek rendezvényeinek. Idén márciusban bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. „A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – mondta Petschnig.
Magyar Péter az egészséges élelmiszerek áfáját csökkentené, mondván, Európa-rekorderek Magyarországon (a jóléti állam, Dánia is 25 százalékot vet ki a zöldségekre és gyümölcsökre) az ilyen típusú élelmiszereket terhelő adók, ezért kevesebben jutnak hozzá. Az minden bizonnyal elkerülte a figyelmét, hogy a kormány 2011-ben életre hívta a sokak által csak csipszadónak hívott népegészségügyi termékadót: az intézkedéssel nemcsak azt kívánták elérni, hogy a fiatalok ne literes energiaitallal kezdjék a napot és az egészségre bizonyítottan káros termékek fogyasztása csökkenjen, hanem komoly adóbevételekkel is kalkuláltak, ezzel erősítve a gazdaságot és megteremtve az esélyt akár egy következő élelmiszerkör áfacsökkentésére.
Az Orbán-kormány az elmúlt években több lépésben hajtott végre élelmiszer-áfacsökkentést, 2017-ben a baromfihús, a kiegyensúlyozott táplálkozást elősegítő tojás és a tej áfája mérséklődött 27-ről 5 százalékra, 2018-ban pedig a kiemelten egészségesnek számító hal áfája. 2019-ben az ESL- és UHT-tejek forgalmi adója lett 5 százalékos a 18 helyett.
Ezek a törekvések mind azt szolgálják, hogy az emberek könnyebben hozzájussanak a megfelelő táplálékhoz és étkezzenek megfelelően.
A komoly adóbevételek is teljesültek, bár csak tavalyi adatokat ismerünk, de már akkor is 550 milliárd forint bevétel érkezett az Egészségbiztosítási Alapba a csipszadó miatt, és további több mint 100 milliárd forint folyt be belőle a költségvetésbe. A magyar csipszadó mára úttörővé vált Európában, több ország számára is mintaként szolgál. A koncepció jól illeszkedik a versenyképes magyar adórendszerbe, amely a munkát terhelő adókat csökkenti, az ország kiadásaihoz szükséges bevételeket pedig elsősorban a fogyasztási típusú adókból biztosítja.
Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, drámai életszínvonal-romlást eredményezhet Magyarországon a Tisza Párt javaslata, a Tisza-csomag, ami már egy átlagkereseten élő munkavállalónak is több tízezer forinttal csökkentené a tiszta jövedelmét. A legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat, mentőtiszteket érintené. Magyar Péter terve szerint az ő esetükben a havi jövedelem minimum 60 ezer forinttal eshetne egyik hónapról a másikra.
Mindent egybevéve van egy nagyobb probléma is többkulcsos adórendszerrel, nevezetesen, hogy jelentősen lassítja a bérfelzárkózást. Ez 2010 előtt tökéletesen látszódott, amikor sok esetben nem érte meg többet dolgoznia a munkavállalónak, ugyanis azzal egy magasabb jövedelmi, ezzel pedig egy magasabb adósávba esett, ahol nagyobb volt az elvonás is. Ráadásul a szuperbruttósítás és az adójóváírás jelentősen megbonyolította az adórendszert, ami óhatatlanul az adóelkerüléshez és a gazdaság feketedéséhez vezetett.
Az egykulcsos adórendszer legnagyobb előnye épp ebben rejlik, amellett, hogy megéri a munkavállalónak többet dolgoznia, a gazdaság kifehéredéséhez is érdemben hozzájárult. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke lapunknak arról beszélt, hogy a progresszív adózás felerősítheti a kivándorlást a kvalifikációhoz kötött munkakörökben.
