Aknák a stábban: Magyar Pétert korábbi posztjai és saját emberei izzasztják keményen – ehhez már kevés lesz a nyilatkozatstop!

Nem csak a milliárdos Dálnoki szerint túl bátor a Tisza elnöke, Petschnig Mária Zita egy tiszás rendezvényen azt mondta, „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”.

A közgazdász régi kritikusa az Orbán-kormánynak, ezért sem volt meglepő, hogy az utóbbi időben rendszeres fellépője a Tisza-szigetek rendezvényeinek. Idén márciusban bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. „A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – mondta Petschnig.

Alaptalan a kijelentése – ezt elfelejti a Tisza elnöke

Magyar Péter az egészséges élelmiszerek áfáját csökkentené, mondván, Európa-rekorderek Magyarországon (a jóléti állam, Dánia is 25 százalékot vet ki a zöldségekre és gyümölcsökre) az ilyen típusú élelmiszereket terhelő adók, ezért kevesebben jutnak hozzá. Az minden bizonnyal elkerülte a figyelmét, hogy a kormány 2011-ben életre hívta a sokak által csak csipszadónak hívott népegészségügyi termékadót: az intézkedéssel nemcsak azt kívánták elérni, hogy a fiatalok ne literes energiaitallal kezdjék a napot és az egészségre bizonyítottan káros termékek fogyasztása csökkenjen, hanem komoly adóbevételekkel is kalkuláltak, ezzel erősítve a gazdaságot és megteremtve az esélyt akár egy következő élelmiszerkör áfacsökkentésére.

Az Orbán-kormány az elmúlt években több lépésben hajtott végre élelmiszer-áfacsökkentést, 2017-ben a baromfihús, a kiegyensúlyozott táplálkozást elősegítő tojás és a tej áfája mérséklődött 27-ről 5 százalékra, 2018-ban pedig a kiemelten egészségesnek számító hal áfája. 2019-ben az ESL- és UHT-tejek forgalmi adója lett 5 százalékos a 18 helyett.

Ezek a törekvések mind azt szolgálják, hogy az emberek könnyebben hozzájussanak a megfelelő táplálékhoz és étkezzenek megfelelően.

A komoly adóbevételek is teljesültek, bár csak tavalyi adatokat ismerünk, de már akkor is 550 milliárd forint bevétel érkezett az Egészségbiztosítási Alapba a csipszadó miatt, és további több mint 100 milliárd forint folyt be belőle a költségvetésbe. A magyar csipszadó mára úttörővé vált Európában, több ország számára is mintaként szolgál. A koncepció jól illeszkedik a versenyképes magyar adórendszerbe, amely a munkát terhelő adókat csökkenti, az ország kiadásaihoz szükséges bevételeket pedig elsősorban a fogyasztási típusú adókból biztosítja.