Nem csak itthon van gond a népszerű gyümölccsel

A málna piacán a legtöbb problémát a kedvezőtlen időjárás okozza, ami Svájcban és Spanyolországban is terméscsökkenést okozott – írja nemzetközi piaci összefoglalójában az agrárkamara. Emellett a munkaerőköltségek növekedése és a munkaerőhiány is folyamatosan problémát okoz több termelő országban, így például Hollandiában és Marokkóban.

Bár sok a baj, globálisan a málna minősége és termésmennyisége is stabil. Ezen belül Németországban az idei málnatermés viszonylag jó volt. Bár a nyári szüret elején a bőséges kínálat az árak csökkenését okozta, augusztus elején a dél-németországi bogyós gyümölcsök kínálata jelentősen visszaesett.

Nem mindegy, mikor terem a málna

Az, hogy a málna a 24. héttől kezdve továbbra is megfelelő mennyiségben elérhető, részben az árak enyhe emelkedéséhez vezetett. Termesztés szempontjából az őszi málna jövedelmezőbb, mint a nyári, főként a kisebb verseny és a kedvezőbb árak miatt.

A málnaszezon Franciaországban május elején kezdődött és általában augusztus végéig tart. A legkésőbb érő területeken még kisebb mennyiségek a 48. hétig várhatóak.

Idén a meleg időjárás nem csak július elején, hanem augusztusban is minőségi problémát jelentett néhány termőterületen.

Mindezen felül a kártevők, főként

a szederatka,

a pettyesszárnyú muslinca és

a levéltetvek

is problémát okoztak. Ennek ellenére az általános minőség továbbra is kielégítő volt, a termésmennyiség pedig megegyezik az előző évivel, vagy kissé meghaladja azt.

Bár Spanyolországban egész évben termesztenek málnát, júliusban és augusztusban a termelési lehetőségek korlátozottak. Huelvában, az ország legnagyobb málnatermesztő területén a termelés 6,5 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Ez a csökkenés a kedvezőtlen időjárás és a túlzott csapadék okozta termelési nehézségeknek következménye. Ennek ellenére a málnaexport stabil maradt, a kínálat pedig idén főként májusra koncentrálódott, reagálva a keresletre.

Svájcban a hőhullám a málnatermés 40–50 százalékos kiesését is okozhatja. Az import csak kis mennyiségben áll rendelkezésre, ami hiányhoz vezetett. Ezzel az árak elérték a vásárlók maximális fizetési hajlandóságának küszöbértékét, így további emelésre nincs lehetőség. Az élelmiszer-kiskereskedelem egyik beszállítója szerint a helyzeten csak a csapadék javíthat.