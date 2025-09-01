Kiderült, mennyit lehet keresni a MÁV-nál: ebben a munkakörben már milliós a fizetés – most újabb nagy emelést jelentettek be

Az elmúlt három évben a bruttó átlagbérek a vállalatcsoportnál közel 30 százalékkal emelkedtek. Jövőre 4,7 százalékkal, 750 ezerre nőnek a bérek, és kiegészítő bérkompenzációt is bevezettek a hároméves bérmegállapodás részeként – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn a Közlekedésinfón, Budapesten.
Hozzátette: a 120 ezer forintos éves SZÉP-kártya keretet májusban 50 ezer forinttal kiegészítették, amit újabb 50 ezer forint követ decemberben, és ezt megfejelik még 150 ezer forinttal, amit mind az 53 ezer dolgozó megkap. Érdemes megemlíteni, hogy 2025 júniusában tovább emelkedtek a bérek Magyarországon: a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete átlépte a 700 ezer forintot, a nettó átlagkereset pedig meghaladta a 480 ezret.
A miniszter a MÁV Zrt. vezérigazgatójával, Hegyi Zsolttal közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: megtörtént a kimozdulás a MÁV-nál, de messze még a siker. Hozzátette: a rendszerváltást követő legnagyobb flottaerősítő program zajlik, mind a közúti, mind a vasúti járművek tekintetében. Folyamatban van annak a 100 korszerű mozdonynak a beszerzése, amely országszerte javítja majd a vonatközlekedés pontosságát.
Ugyancsak folyamatban van több, mint 1000 vadonatúj autóbusz beszerzése is, ezekből 131 már a nyáron szolgálatba áll.
További 869-ről pedig épp a napokban kötöttek szerződést magyar gyártóval, így a lépés egyúttal a hazai iparfejlesztéshez, a hazai munkahelyek megőrzéséhez is hozzájárul. Utóbbi hazai banki finaszírozás segítségével valósul meg. A tárcavezető bejelentette, hogy mindezeken felül elindítják az elmúlt évtizedek legnagyobb motorvonat-beszerzését is.
A részben bérlés, részben vásárlás útján beszerzendő járművek a mind az Intercity-,mind a vidéki városok közötti szegmensben érdemi szolgáltatásjavulást hozhatnak néhány éven belül. Ehhez a vasúti infrastruktúra javítására is szükség van, ezért a saját források növelésén túl hitelt is felvesznek.
Az Európai Fejlesztési Bankhoz (EIB) beadott egymilliárd eurós hitelkérelemről szeptember-októberben születhet döntés.
A tervek között szerepel 280 új InterCity-kocsi beszerzése, amellyel a hazai gyártókapacitást kívánják erősíteni, valamint száz darab fiatal, de használt motorvonat megvásárlása, vélhetően Németországból, Svájcból vagy Ausztriából. Uniós forrásból további 25 motorvonat beszerzése várható, emellett Kínából is vásárolhatnak járműveket.
Szólt arról is, hogy egy év előkészítés után elindul az M1-es autópálya szélesítése 2x3 sávra, először Budapest és Bábolna között egy 60 kilométeres szakaszon. A 800 milliárd forintos beruházás 2029-ben fejeződhet be. Elmondta: a négy érintett megyére 15 ezer forintos éves matrica lesz elérhető a személygépjárművek számára.
Hozzátette: kezdeményezte a kormányfőnél és a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, hogy 2026-tól az önkormányzati utak karbantartása esetén a befizetett szolidaritási adó legalább 20 százalékát leírhassák, így több száz milliárd forint maradhat helyben erre a célra.
Egyre gyorsul a magyar bérek növekedése – júniusban már átlépte a 700 ezer forintot a bruttó átlagkereset
Egyre gyorsul a bérek növekedése Magyarországon: 2025 júniusában a bruttó átlagkereset átlépte a 700 ezer forintot, a nettó átlagkereset pedig 484 ezer forintra emelkedett. A reálkeresetek is erősödtek, 4,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.