Megtaláltuk: ezeket a svájci vonatokat veheti meg Magyarország és a MÁV, a Thurbo-flotta űrugrás lehet a vidéknek – videó

Rég nem látott mértékű vasútfejlesztés jöhet Magyarországon. Lázár János építési és közlekedési miniszter a közlekedésinfón elmondta, hogy Magyarország nagy összegeket hajlandó áldozni a MÁV modernizálása érdekében. Hozzátette, hogy kétmilliárd eurós programról, tehát 880 milliárd forintról tárgyalnak az Európai Beruházási Bankkal, ez az összeg a 3500 kilométernyi rossz állapotú vasútból 1000 kilométer felújítását jelentené.
A tárcavezető szerint a legfontosabb kérdés, hogy minél több vasutat fel tudjanak újítani, és minél több új járművet tudjanak venni. Mindennap 130 ezer ülőhelye van a MÁV-nak, és 5800 autóbusza a Volánnak. A 130 ezer ülőhelyből a következő négy évben 60 ezer megújul. Ennek egy fontos elemét képezi 100 új motorvonat beszerzése.
A beszerzendő új MÁV-vonatok kapcsán Lázár János elmondta, hogy felhatalmazást a kormánytól arra, hogy nyugatról 100 darab fiatal, de használt, ugyanakkor jó állapotú, és még legalább 20-25 évig használható motorvonatot vásároljon a MÁV számára. Akkor arról szóltak a hírek, hogy német, osztrák vagy svájci vonatokról lehet szól. Azóta kicsit tisztult a kép, nagy valószínűség szerint Stadler-vonatok érkezhetnek, és már azt is sejteni lehet, hogy honnan és milyenek. A Világgazdaság ennek járt utána.
A hírek szerint a szóban forgó száz vonatot azok a szerelvények alkotják, amelyeket a Stadler 2002 és 2013 között gyártott, és most kapja vissza a svájci Thurbo regionális vasúttársaságtól, amely korábban lízingelte azokat. A Thurbo honlapja szerint a közlekedési vállalat jelenleg
110 légkondicionált, nagy ablakokkal rendelkező vonattal közlekedik Kelet-Svájcban.
A flotta teljes egészében hazai gyártmányú, 2003 és 2013 között a Stadler vasúti járműgyártó összesen 95 Gelenktriebwagen (GTW) csuklós motorvonatot szállított a Thurbo számára. 2008-ban 10 kétrészes GTW-vel bővítették a járműparkot, hogy ezzel is növeljék a flotta kapacitását és üzemeltetési rugalmasságát. Ezeknek a vonatoknak a lízingszerződése azonban hamarosan lejár, és a Thurbo nem hosszabbítja meg azt, hanem lecseréli a GTW-ket 107 akadálymentes Flirt Evo motorvonatra.
Szintén svájci vonatok várható érkezéséről számolt be augusztusban a sajtó. Az akkori értesülés szerint, hamarosan nagy bejelentésre készülhet a MÁV, állítólag 2027 és 2030 között 95 használt, de jó állapotú Stadler-motorvonat érkezhet Svájcból Magyarországra. Úgy tudják, hogy már tárgyalt is az Építési és Közlekedési Minisztérium egy háromoldalú tárgyalássorozatban, ahol egy kisebb regionális vasúttársaság, a Stadler és a magyar állam a tárgyaló felek. A svájci vasúttársaság új motorvonatokat vesz, a használt vonatait pedig visszaadja a Stadlernek, amely értékesíti azokat Magyarországnak. Ez a leírás pont ráillik a Thurbóra.
A műszaki adatok alapján a Stadler GTW vonatai körülbelül 63 tonna súlyúak, és nagyjából 38 méter hosszúak, teljesen légkondicionáltak és akadálymentesek.
A járművek maximális sebessége 140 kilométer per óra.
A magyar utazóközönség számára nem ismeretlenek a Stadler vonatai, a MÁV és a GYSEV flottájában is évek óta találkozhatunk velük a Kiss és a Flirt motorvonatok révén. A GTW-k külsőleg és felszereltségében is nagyon hasonlítanak az itthon már megismert szerelvényekhez.
Egyébként a Thurbo által megrendelt, és a tervek szerint 2026-tól érkező Flirt Evo sem sokban különbözik elődeitől, valamivel tágasabb belső terekkel rendelkezik, valamint több helyet biztosít a kerékpáros és a mozgáskorlátozott utasok számára.
Bár a 100 Stadler-vonat megvásárlására nagy esély mutatkozik, nem ez az egyetlen lehetőség járműbeszerzésre. Lázár János a közlekedésinfón arról számolt be, hogy a MÁV 50-70 kínai távolsági motorvonat beszerzéséről is tárgyal.
A két beszerzés a tervek szerint párhuzamosan történne. Az építési és közlekedési miniszter szerint a kínai vonatoknak két év lehet a szállítási ideje. Az elképzelés az, hogy a használtan megvett nyugati vonatok Szeged, Nyíregyháza, Szolnok, Debrecen és Miskolc viszonylatában, illetve azok környékén teljesítenének szolgálatot, míg a kínai vonatokat a Budapest–Pécs, a Budapest–Zalaegerszeg, a Budapest–Kassa vonalakra, vagy akár még távolabbi viszonylatban használná a vasúttársaság.
Mindez űrugrást jelentene a vidéknek, amely pénteken éppen egy sajnálatos vonatkisiklással szembesült.
