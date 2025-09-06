Brutális agresszió a vonatokon és a buszokon, elszakadt a cérna a MÁV-nál: megszüntettek egy járatot az utasok balhéi miatt

Az idei évben már 113 alkalommal támadtak rá kollégáinkra agresszív utasok, akik legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utaztak. A MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül — közölte a csoport.

A MÁV-csoport kegyetlen támadási kísérletekről számolt be / Fotó: Tumbász Hédi

A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások és a késsel történő támadások is. Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is.

A vasúti területen a legtöbb atrocitás a 100a vonalon (Budapest – Cegléd - Szolnok), a 70-es vonalon (Budapest – Szob), a 30a vonalon (Budapest – Székesfehérvár), illetőleg 120a vasútvonalon (Budapest – Újszász – Szolnok) továbbá a 40-es vasúti vonalon Ercsi és vonzáskörzetében valósult meg. Autóbuszos területen elsősorban Budapest és Pest vármegye, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék emelkednek ki az esetek gyakori előfordulása miatt.

Ercsiben olyan súlyos volt a helyzet, hogy a rendszeres és folyamatos támadások miatt egy általunk üzemeltetett helyi járatot végül kénytelenek voltunk megszüntetni.

— közölte a csoport.

Az elkövetők autóbuszokról történő eltávolítása, utazásból történő kizárása esetenként csak rendőri segítséggel oldható meg, de ez járatkéséseket okozhat, épp az írott és íratlan szabályokat betartó utasokat sújtja.

Akciófilmeket megszégyenítő helyzetek

Az idei nyáron több drasztikus eset is történt a MÁV-csoport járatain.

Az egyik székesfehérvári helyi VOLÁN járat mellé érő, nagy sebességgel érkező gépkocsiból egy fegyvernek látszó tárggyal lőttek az autóbuszra.

A Gyöngyösorosziba közlekedő járat vezetőjét egy ittas állapotban lévő személy késsel fenyegette meg, amiért a sofőr nem akarta jegy nélkül elvinni őt és társait.

A salgótarjáni helyi járatra két, egymással dulakodó utas szállt fel. Az autóbusz-vezető távozásra szólította fel őket, ekkor az egyikük fellökte őt, harmadik társuk pedig ököllel támadt rá.

Az Ónodról Miskolcra tartó járaton, Alsózsolcánál egy fiatal utas téglával dobta meg az autóbusz-vezetőt. Kollégánk 8 napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett.

A Nyugati pályaudvarról induló szerelvényen egy menetjegy nélkül utazó személy leköpte a jegyvizsgálót, késeléssel fenyegette, miközben az ajtókat rugdosta, feszegette.

Cegléd vasútállomáson indulás után egy utas megtagadta a menetjegye bemutatását, a jegyvizsgálót többször megfenyegette, hogy nyakon szúrja, leköpte és megfogta a nyakát. Maroshegy megállónál a vezető jegyvizsgálót egy menetjegy nélkül utazó utas a vezető jegyvizsgálót ököllel megütötte.

Újfehértó vasútállomáson menetjegy nélkül utazó utasokat a jegyvizsgáló kizárt az utazásból. A peronon az egyik utas elkapta a jegyvizsgáló nyakát, ezt követően az utas paprika sprayvel lefújta, amitől a jegyvizsgáló rövid időn belül látását vesztette.

Kamerák és megfigyelőrendszerek szükségesek

Az eljárások során nagy segítséget nyújtanak a biztonsági kamerák felvételei, amelyeket a rendőrség a nyomozások folyamán értékel és elemez. A MÁV-csoport közel 200 – kép és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas – testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára.