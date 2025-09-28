Mentes rágó, nincs benne mikroműanyag, de miből készül?

Egyre több kutatás mutat rá, hogy a legtöbb hagyományos rágógumi valójában mikroműanyagokat tartalmaz – írja az Origo.

A gyártók gyakran csak „gumialapként” tüntetik fel az összetevőt, de ezek a műanyagok nem bomlanak le, és nemcsak a környezetet szennyezik, hanem az emberi szervezetben is kimutathatók. A mentes rágó hatalmas üzlet lesz, csak át kell szoktatni a fogyasztókat.

A rágógumi ipar elindult a mikroműanyag mentes rágó fejlesztése irányába/ Shutterstock

A cikk egy amerikai kutatást idéz, amely szerint egyetlen rágógumi akár 3000 mikroműanyag részecskét is kibocsáthat – főként az első két percben! Várható volt, hogy az iparnak erre reagálnia kell, és elő kell állni valamiféle mentes megoldással is. Egyre több gyártó kezdte meg a fejlesztést, és árul műanyagmentes alternatívát, amelyek természetes, növényi alapanyagokból készülnek. Ezek nemcsak egészségesebbek, hanem lebomlanak, komposztálhatók, és nem terhelik a szervezetünket felesleges vegyi anyagokkal. De hogy miből készül a mentes rágó, azt itt olvashatja el.