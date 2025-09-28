Mentes rágó, nincs benne mikroműanyag, de miből készül?

Egyre több kutatás mutat rá, hogy a legtöbb hagyományos rágógumi valójában mikroműanyagokat tartalmaz – írja az Origo.
A gyártók gyakran csak „gumialapként” tüntetik fel az összetevőt, de ezek a műanyagok nem bomlanak le, és nemcsak a környezetet szennyezik, hanem az emberi szervezetben is kimutathatók. A mentes rágó hatalmas üzlet lesz, csak át kell szoktatni a fogyasztókat.
A cikk egy amerikai kutatást idéz, amely szerint egyetlen rágógumi akár 3000 mikroműanyag részecskét is kibocsáthat – főként az első két percben! Várható volt, hogy az iparnak erre reagálnia kell, és elő kell állni valamiféle mentes megoldással is. Egyre több gyártó kezdte meg a fejlesztést, és árul műanyagmentes alternatívát, amelyek természetes, növényi alapanyagokból készülnek. Ezek nemcsak egészségesebbek, hanem lebomlanak, komposztálhatók, és nem terhelik a szervezetünket felesleges vegyi anyagokkal. De hogy miből készül a mentes rágó, azt itt olvashatja el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.