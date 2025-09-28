Deviza
mikroműanyag
polimerek
rágógumi
élelmiszeripar

Mentes rágó, nincs benne mikroműanyag, de miből készül?

A boltokban kapható rágók mikroműanyagokat tartalmaz, amelyek rágás közben ezerszámra szabadulnak fel a szájban. Ez nem kifejezetten egészséges, így a gyártók megkezdték a mentes rágó fejlesztését. Ezekben már nincsenek mikroműanyagok, azaz olyan apró műanyag részecskék, amelyek 5 milliméternél kisebbek, és gyakran szintetikus polimerekből állnak. De akkor mi van bennük, mit fogunk hamarosan rágni?
Lengyel Gabriella
2025.09.28, 17:26
Frissítve: 2025.09.28, 17:28

Egyre több kutatás mutat rá, hogy a legtöbb hagyományos rágógumi valójában mikroműanyagokat tartalmaz – írja az Origo. 
A gyártók gyakran csak „gumialapként” tüntetik fel az összetevőt, de ezek a műanyagok nem bomlanak le, és nemcsak a környezetet szennyezik, hanem az emberi szervezetben is kimutathatók. A mentes rágó hatalmas üzlet lesz, csak át kell szoktatni a fogyasztókat. 

                                                          A rágógumi ipar elindult a mikroműanyag mentes rágó fejlesztése irányába/ Shutterstock

A cikk egy amerikai kutatást idéz, amely szerint egyetlen rágógumi akár 3000 mikroműanyag részecskét is kibocsáthat – főként az első két percben! Várható volt, hogy az iparnak erre reagálnia kell, és elő kell állni valamiféle mentes megoldással is. Egyre több gyártó kezdte meg a fejlesztést, és árul műanyagmentes alternatívát, amelyek természetes, növényi alapanyagokból készülnek. Ezek nemcsak egészségesebbek, hanem lebomlanak, komposztálhatók, és nem terhelik a szervezetünket felesleges vegyi anyagokkal. De hogy miből készül a mentes rágó, azt itt olvashatja el. 

