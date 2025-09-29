Deviza
Magyarország előtt nincs B-terv: Palkovics szerint az MI-forradalomban most kell lépni – százmilliárdokat mozgatna meg a kormány

A jegybank elnöke szerint ez a technológiai robbanás nagyobb lehet, mint az internet térnyerése. Palkovics László kormánybiztos az MNB rendezvényén elárulta, hogy óriási támogatási programmal akarják ösztönözni Magyarországon a mesterséges intelligencia fejlesztését.
VG/MTI
2025.09.29., 16:01

Magyarország nem hagyhatja veszni a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségeket – figyelmeztetett Palkovics László kormánybiztos az Magyar Nemzeti Bankban hétfőn tartott szakmai rendezvényen. Az állam és a piac közös erőfeszítései ugyanis akár százmilliárdos nagyságrendű forrásokat mozgósíthatnak a következő években.

PALKOVICS László mesterséges intelligencia
Palkovics László kormánybiztos az MNB rendezvényén elárulta, hogy óriási támogatási programmal akarják ösztönözni Magyarországon a mesterséges intelligencia fejlesztését / Fotó: Kovács Attila

„Amit mi nem használunk ki, azt mások fogják” – figyelmeztetett a mesterséges intelligencia hazai fejlesztéséért felelős kormánybiztos a hétfői Mesterséges Intelligencia Workshop megnyitóján, amelyet az MNB központjában rendeztek meg. Palkovics szerint Magyarország számára nincs választás: ha nem lép időben, elúszik a lehetőség, hogy a technológiai forradalomból gazdasági és társadalmi előnyt kovácsoljon.

Támogatási hullám a mesterséges intelligencia fejlesztésére

A politikus a rendezvényen elárulta, hogy a kormány a következő hónapokban 73 milliárd forintos kerettel indít támogatási programot a korai fázisú vállalkozások számára, kifejezetten az MI-innovációk ösztönzésére. Emellett egy uniós eljárás keretében újabb, több mint 50 milliárdos forrásnyitás is várható, amelyhez piaci befektetők társfinanszírozása is csatlakozhat. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a kormány a technológiát nem költségnek, hanem befektetésnek tekinti.

A rendezvényen felszólalt Varga Mihály, az MNB elnöke is, aki szerint a mesterséges intelligencia térnyerése legalább akkora fordulópont lesz, mint az internet megjelenése volt.

Az internet csak előszoba volt, a valódi robbanás most következik

– fogalmazott. Hozzátette: az MI gazdasági hatása ma már világszerte meghatározó, és visszafordíthatatlan folyamat zajlik, amely a jegybankok működését is új pályára állítja.

A szakértők szerint a magyar gazdaság jövője azon is múlik, hogy az ország képes lesz-e ennek a technológiai forradalomnak hullámát meglovagolni. Ha ez sikerül, akkor a hazai vállalkozások nemcsak versenyben maradhatnak, hanem exportképes megoldásokkal erősíthetik az ország pozícióját is.

Ha viszont kimaradunk, a felzárkózás költsége sokszorosa lehet a mostani befektetésnek.

