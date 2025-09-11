Deviza
EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF333.56 -0.7% GBP/HUF452.9 -0.36% CHF/HUF419.11 -0.34% PLN/HUF92.02 -0.23% RON/HUF77.2 -0.31% CZK/HUF16.08 -0.18% EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF333.56 -0.7% GBP/HUF452.9 -0.36% CHF/HUF419.11 -0.34% PLN/HUF92.02 -0.23% RON/HUF77.2 -0.31% CZK/HUF16.08 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,284.12 +0.74% MTELEKOM1,868 -0.11% MOL2,908 +0.35% OTP29,600 +0.85% RICHTER10,160 +1.09% OPUS541 -0.92% ANY7,540 -0.79% AUTOWALLIS158.5 +1.93% WABERERS5,100 +0.79% BUMIX9,514.97 +1.46% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,170.39 +0.75% BUX102,284.12 +0.74% MTELEKOM1,868 -0.11% MOL2,908 +0.35% OTP29,600 +0.85% RICHTER10,160 +1.09% OPUS541 -0.92% ANY7,540 -0.79% AUTOWALLIS158.5 +1.93% WABERERS5,100 +0.79% BUMIX9,514.97 +1.46% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,170.39 +0.75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
napraforgó, aszály, alföld, Napraforgó
agrár
aszály
időjárás

Indián nyár tombol az Alföldön: csak lassan mérséklődik az aszály

Jellemzően az ország déli, délkeleti kétharmadán esett kevesebb a sokéves átlagnál. A talaj felszínközeli része sokfelé átnedvesedett, de a fél méternél mélyebb rétegbe csak kevés helyen jutott a nedvességből.
VG/MTI
2025.09.11., 20:44

A hét első felének esői, záporai sokfelé adtak alapos öntözést, de a Duna-Tisza közének déli felén továbbra is igen száraz a talaj. Vasárnap és a jövő hét elején további csapadékra kell készülni, így várhatóan az eddig szárazabb területeken is mérséklődni fog az aszály – írta a HungaroMet.

Concept,Photo,For,A,aszály, csapadék, alföld, nedvesség,talaj,Drought,Summer.,Dryness,Weather.,A,Sunflower,aszály,alföld,szárazság,
Az alföld rendkívül kevés csapadékot kapott a nyári időszakban / Fotó: Dragos Asaftei

Kilencszeres eltérés a csapadék eloszlásában

Az elemzés szerint az országban szombattól lehullott csapadék igen nagy területi eltéréseket mutat, ahogy a 30 napos csapadékösszegben is akár nyolc-kilencszeres eltérések vannak egymáshoz közeli területek között is. Jellemzően az ország déli, délkeleti kétharmadán esett kevesebb a sokéves átlagnál. A talaj felszínközeli része sokfelé átnedvesedett, de a fél méternél mélyebb rétegbe csak kevés helyen jutott a nedvességből. 

A Duna-Tisza közének déli kétharmadán továbbra is sokfelé súlyos, a Tiszántúlon valamint a Mezőföldön is többfelé nagyfokú aszály van.

A hőmérséklet 2-5 Celsius-fokkal a sokéves átlag fölött alakult az elmúlt egy hétben: többnyire enyhék voltak az éjszakák, csak a derült hajnalokon csökkent 15 fok alá a hőmérséklet. A maximumok az Alföldön a múlt hét második felében sokfelé 30 fok fölött alakultak.

Nyári növények csapadékhiányban

A nyári növényeket rendkívül megviselte a június óta tartó aszály, az állományok zömének zöld tömege jóval kevesebb volt a szokásosnál a szezonban, és hamar megkezdődött a növényszáradás. Az öntözetlen táblákon a csapadékeloszlásnak megfelelően nagyok a területi különbségek: a középső országrészben kiterjedt területen igen rossz a termés, azonban vannak vidékek – főként a Kisalföldön és északkeleten –, ahol még elfogadhatók a kilátások. A jelenlegi csapadék már nem használ, csak rontja a termés minőségét. A már elvetett repce csírázásához, keléséhez. valamint a még vetés előtt álló földek talaj-előkészítéséhez egyaránt jól jött az eső, bár a középső országrészben nagy területen túl száraz a talaj a munkákhoz.

Mire számíthatunk szeptember közepén?

Az előrejelzés szerint vasárnap többfelé esőre, záporokra, zivatarokra lehet számítani, majd átmeneti szünetet követően, kedd estétől nő meg ismét a csapadékhajlam. A következő egy hétben 5-15 milliméter közötti csapadék valószínű, így az eddig szárazabb területeken is az aszály mérséklődésére lehet számítani. A hőmérséklet továbbra is az ilyenkor szokásosnál magasabban alakul: pénteken és szombaton 25–30 fok közötti maximumok várhatók, majd a vasárnap átvonuló front hatására pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, de még kedden is 25 fok körül alakul.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
orosz

Lengyelország nem tréfál: holnaptól 40 ezer katonát vezényel a fehérorosz határra – iszonyú veszélyes napok következnek

A lengyel csapatmozgás a következő öt napra koncentrálódik.
3 perc
aszály

Indián nyár tombol az Alföldön: csak lassan mérséklődik az aszály

Csapadékhiánnyal küzd az alföld és a mezőföld.
3 perc
Románia

Rémálomszerű határra érkeztek a románok, ekkora drágulásra senki sem számított - krízishelyzet fenyeget

Hatalmas sokkon megy keresztül keleti szomszédunk, és úgy tűnik: még annál is nagyobb lesz, mint amitől már tartottak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.