Indián nyár tombol az Alföldön: csak lassan mérséklődik az aszály

A hét első felének esői, záporai sokfelé adtak alapos öntözést, de a Duna-Tisza közének déli felén továbbra is igen száraz a talaj. Vasárnap és a jövő hét elején további csapadékra kell készülni, így várhatóan az eddig szárazabb területeken is mérséklődni fog az aszály – írta a HungaroMet.
Az elemzés szerint az országban szombattól lehullott csapadék igen nagy területi eltéréseket mutat, ahogy a 30 napos csapadékösszegben is akár nyolc-kilencszeres eltérések vannak egymáshoz közeli területek között is. Jellemzően az ország déli, délkeleti kétharmadán esett kevesebb a sokéves átlagnál. A talaj felszínközeli része sokfelé átnedvesedett, de a fél méternél mélyebb rétegbe csak kevés helyen jutott a nedvességből.
A Duna-Tisza közének déli kétharmadán továbbra is sokfelé súlyos, a Tiszántúlon valamint a Mezőföldön is többfelé nagyfokú aszály van.
A hőmérséklet 2-5 Celsius-fokkal a sokéves átlag fölött alakult az elmúlt egy hétben: többnyire enyhék voltak az éjszakák, csak a derült hajnalokon csökkent 15 fok alá a hőmérséklet. A maximumok az Alföldön a múlt hét második felében sokfelé 30 fok fölött alakultak.
A nyári növényeket rendkívül megviselte a június óta tartó aszály, az állományok zömének zöld tömege jóval kevesebb volt a szokásosnál a szezonban, és hamar megkezdődött a növényszáradás. Az öntözetlen táblákon a csapadékeloszlásnak megfelelően nagyok a területi különbségek: a középső országrészben kiterjedt területen igen rossz a termés, azonban vannak vidékek – főként a Kisalföldön és északkeleten –, ahol még elfogadhatók a kilátások. A jelenlegi csapadék már nem használ, csak rontja a termés minőségét. A már elvetett repce csírázásához, keléséhez. valamint a még vetés előtt álló földek talaj-előkészítéséhez egyaránt jól jött az eső, bár a középső országrészben nagy területen túl száraz a talaj a munkákhoz.
Az előrejelzés szerint vasárnap többfelé esőre, záporokra, zivatarokra lehet számítani, majd átmeneti szünetet követően, kedd estétől nő meg ismét a csapadékhajlam. A következő egy hétben 5-15 milliméter közötti csapadék valószínű, így az eddig szárazabb területeken is az aszály mérséklődésére lehet számítani. A hőmérséklet továbbra is az ilyenkor szokásosnál magasabban alakul: pénteken és szombaton 25–30 fok közötti maximumok várhatók, majd a vasárnap átvonuló front hatására pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, de még kedden is 25 fok körül alakul.
