Súlyos egészségügyi kockázatot hordozó mézeket vontak ki a forgalomból Budapesten

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrei súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosságokat tapasztaltak egy budapesti raktárban. A lefoglalt mézet kivonták a forgalomból.
VG
2025.09.02, 16:20
Frissítve: 2025.09.02, 16:35

A budapesti raktár ellenőrzésekor súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságot tártak fel a Nébih szakemberei. Az ellenőrzés eredményeként közel 55 tonna mézet kellett kivonni a forgalomból. A raktárhelyiségben nagyszámú, raklapokon tárolt, lezárt fémhordót találtak: összesen 198 darab, egyenként bruttó 300 kilogramm tömegű tartályt. Az eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van – közölte a Nébih.

Az 55 tonna méz értékesítése hatalmas összeget hozott volna a kereskedőnek / Fotó: Unsplash

Méz és egyéb furcsaságok

A raktárban a fémhordókon kívül egyéb, nem élelmiszer jellegű termékeket (gombok, USB-elosztók, izzók) is tároltak. A vállalkozó elmondása szerint a tárolókban méz volt, egy véletlenszerűen kiválasztott fémhordót felnyitva abban valóban méznek tűnő, kissé kikristályosodott anyag volt található. 

A hordókon azonban gyártói címke nem szerepelt, tetejükön filccel írt sorszám, oldalukon alul és felül nyomtatott számkód volt, amelyek közül a felső számsor jelentését az ügyfél sem tudta megmagyarázni. Az általa bemutatott dokumentumok nem tartalmaztak olyan adatot, amely a tartályokon lévő jelölésekkel megfeleltethető lenne, így a jogszabályban előírt nyomonkövetőséget nem tudta igazolni, a teljes készlet ismeretlen eredetű élelmiszernek minősül.

Retket termesztett a Szupermenta

Igazolatlan higiéniai eljárások

Az ügyfél elmondása szerint a hordók 2024 decemberében bartellüzlet során kerültek hozzá. A vizsgálat során kiderült, hogy a vállalkozó nem működtet a jogszabály által előírt HACCP és önellenőrzési rendszert. Állati melléktermék elszállítására vonatkozó szerződéssel szintén nem rendelkezik, és a rágcsáló- és rovarirtás sem igazolt.

Az ellenőrzésen feltárt hiányosságok alapján a hatóság valamennyi tételt, több mint 55 tonna ismeretlen eredetű élelmiszert kivont a forgalomból. Az érintett termékek nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, nem használhatók fel, és a hatóság zár alá vette őket.

