Nincs vége a BMW-vel: napokon belül újabb hatalmas gyárberuházást adnak át Magyarországon – ezt az egész világ irigyli

Jövő kedden hivatalosan is átadják a Lego nyíregyházi gyárának új csarnokait és fejlesztéseit. Az eseményen jelen lesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Chresten Bruun, a nyíregyházi gyár ügyvezető igazgatója, valamint Niels B. Christiansen, a Lego Csoport vezérigazgatója. A milliárdos Lego-gyárbővítés nemcsak a helyi gazdaságra van komoly hatással, hanem a vállalat globális ellátási láncában is kulcsfontosságú szerepet kap.

Vége a várakozásnak: befejeződik a milliárdos Lego-gyárbővítés - megújul a nyíregyházi üzem / Fotó: Kállai Márton

Véget ér a milliárdos Lego-gyárbővítés

A Lego 2008-ban döntött úgy, hogy a korábbi Közép-Európai gyártókapacitásokat Nyíregyházára összpontosítja. Az azóta eltelt közel 20 évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei város az egyik legnagyobb Lego-üzemmé nőtte ki magát Európában. Jelenleg több mint 3300 ember dolgozik a telephelyen, amely eddig is több milliárd forint értékű beruházásoknak köszönhette bővülését. A mostani fejlesztés azonban minden korábbinál nagyobb volumenű:

több mint 54 milliárd forintos projekt keretében közel 30 ezer négyzetméter új beépített területtel gyarapodik a gyár.

Az elmúlt két évben zajló munkálatok eredményeként két új csomagolócsarnok, egy modern raktár, valamint új adminisztratív és kiszolgáló épületek épültek fel. A gyártási kapacitás jelentősen bővül: 17 új csomagolósor telepítése révén a sorok száma 68-ra nő, ami lehetővé teszi, hogy a Nyíregyházán előállított polcrakész készletek volumene közel harmadával emelkedjen.

Az infrastruktúra is átalakult:

új parkolók és belső úthálózat szolgálja a megnövekedett forgalmat,

a tetőkre napelemek kerültek,

az új épületek energiahatékonysági mutatói megfelelnek a nemzetközi LEED Gold szabvány követelményeinek,

és a geotermikus fűtés bevezetését is előkészítették.

A beruházás nemcsak a gyártási kapacitás bővítését célozta, hanem új munkahelyeket is teremt. Az elmúlt hónapokban már megkezdődött a 300 fős létszámbővítés, így a nyíregyházi üzem alkalmazottainak száma meghaladja majd a 3600 főt. Ez a város egyik legnagyobb munkáltatójává teszi a Lego-t, amely stabil, hosszú távú perspektívát kínál a helyi munkaerőpiacon.