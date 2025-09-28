Szinte biztosan nagyobb lesz 1 százaléknál az eltérés a tavalyi bérmegállapodásban rögzített makrogazdasági értékekben, ezért kötelezően újra kell tárgyalni a minimálbér-megállapodást – mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője. Hetek óta zajlanak az egyeztetések a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) résztvevői között. Bár a harmadik negyedéves GDP-adatokra még várni kell, az első két negyedév számai alapján már most jól látszik, hogy nem sikerül tartani a tavalyi bérmegállapodást, azaz bizonytalanná vált, hogy mekora lesz a minimálbér 2026-ban.

Minimálbér 2026: a vállalkozók befeszültek, de lehet, hogy mégis a szakszervezeteknél pattog a labda / Fotó: Czinege Melinda (Képünk illusztráció)

Minimálbér 2026: jóval nagyobb lesz az eltérés, mint sejteni lehetett

A helyzet megértéséhez érdemes felidézni a tavalyi eseményeket. A VKF keretében a vállalkozók, a szakszervezet és a kormány képviselői abban állapodtak meg, hogy 2016 után után többéves, ezúttal hároméves megállapodást kötnek, így

2025-nen 9,

2026-ban 13,

2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedik a minimálbér,

miközben a garantált bérminimumról évente döntenek.

A béralku azonban tartalmazott egy korrekciós mechanizmust, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben újratárgyalják a megállapodást. Ha az egyes gazdasági mutatók (GDP, bruttó átlagkereset, infláció) összesített mértéke eltér a megállapodásban rögzített értékektől pozitív vagy negatív irányban 1 százalékkal, akkor a VKF tagjainak újra kell tárgyalniuk a minimálbérről.

Nagy Márton közvetlenül a második negyedéves GDP-adatok közlése előtt tartott háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy ezek közül a bérdinamikában nincsen eltérés, mivel a bruttó átlagkereset az év első öt hónapjában 9 százalékkal emelkedett, az infláció és a GDP már nagyobb probléma.

A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel tervezett, és erre épült maga a bérmegállapodás is.

Ehhez képest idén 4,7 százalékos inflációval és csak 1 százalékos GDP-bővüléssel kalkulált, amelyek alapján akkor úgy számolt, hogy a gazdasági növekedés 2,4 százalékkal lehet alacsonyabb a megállapodásban rögzített értéknél, az infláció pedig 1,5 százalékponttal lesz magasabb, így az eltérés 0,9 százalékos, azaz alatta marad az 1 százaléknak. Tehát ha jogilag nem is, de gazdaságilag újra kell tárgyalni megállapodást. Csakhogy azóta a Magyar Nemzeti Bank is azt valószínűsíti a szeptemberi inflációs jelentésében, hogy idén 0,6 százalékos lehet a gazdasági növekedés.

Egyelőre azt látjuk, hogy lesz kötelező tárgyalás, az első két negyedév adata alapján az eltérés 1,4 százalékos

– mondta Mészáros Melinda, aki hozzátette, hogy ha a vállalkozók megkapják a kormánytól a segítséget adócsökkentés és egyéb adókönnyítések formájában, abban az esetben a szakszervezetek nem látják indokoltnak, hogy eltérjenek az eredeti pályától. Azaz szeretnék fenntartani a 13 százalékos minimálbér-emelést, és mellette egy két számjegyű garantáltbérminimum-emelést.

Vállalkozók: ez egy másik makropálya, kevés lesz a szocho csökentése

Nagyon nagy hibákat lehet elkövetni egy erőszakos bérfejlesztéssel – ezt mondta a Világgazdaságnak Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára, aki szerint az alapvető gond, hogy nem állnak fenn a hároméves bérmegállapodásban rögzített feltételek, a makropálya ugyanis gyökeresen eltér attól, amivel korábban számoltak. Tavaly kitűztek egy pályát 3,4–4,2 százalékos gazdasági növekedéssel, ehhez képest idén 0,6 százalékos, jövőre pedig csak 2,8 százalékos lehet a GDP-bővülés.

Szerinte, ha minden feltétel lejjebb zuhan, nem lehet reálisan azt várni, hogy 13 százalékkal emelkedjen a minimálbér.

Erre a helyzetre jelenthet megoldást a szociális hozzájárulási adó csökkentésének kormányzati terve, illetve egyéb adókönnyítések. De Perlusz László szavai alapján lehet, hogy ez se lesz elegendő, hogy meggyőzze a vállalatokat arról, hogy tartsák magukat az eredeti megállapodáshoz.

Tud segíteni, de nem azon, hogy 13 százalékkal emeljünk, hiszen nem egy százalékkal zuhant az összes többi feltétel, hanem lényegesen nagyobb mértékben

– mondta a VOSZ főtitkára, aki szerint a szocho csökkentése nem azt jelenti, hogy az eredeti bérpálya szerint folytathatják a béremeléseket, hanem hogy nem kell annyival visszavenni a bérfejlesztést, mint amit a gazdasági stagnálás indokolna. Ezzel együtt nagyon nagyra értékelik, hogy a kormány nem zárkózott el tőle, ami Perlusz szerint azt mutatja, hogy a kormány is érzékeli, hogy ez a gazdasági helyzet nem ugyanaz, mint ami tavaly novemberben volt, a bérmegállapodás aláírásakor.