Minimálbér 2026: teljesen új számítást vezethetnek be, ilyen még nem volt – nem akarják megadni az emelést a cégek, de a szakszervezetek rájöttek a megoldásra

A szakszervezetek kitartanak a hároméves bérmegállapodásban foglaltak mellett, míg a munkaadók a várt gazdasági növekedés elmaradása miatt a megállapodásban jövőre vállalt minimálbér-emelés (13 százalék) mértékének újratárgyalását szorgalmazzák; az első három negyedév makroadatainak ismeretében október második felében indulnak el a 2026-ra vonatkozó bértárgyalások – mondta el a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma legutóbbi monitoringbizottsági ülését követően a munkáltatói és a munkavállalói oldal egy-egy képviselője csütörtökön az MTI-nek.
Németh Tamás
2025.09.18., 19:32

A tavaly novemberben aláírt hároméves bérmegállapodás értelmében 2025-ben 9 százalékkal, 2026-ban 13 százalékkal, 2027-ben pedig 14 százalékka l emelkedik a minimálbér havi bruttó összege. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára közölte, a szerdai ülés a bértárgyalások előkészítésére szolgált, hiszen a bérmegállapodás értelmében a konkrét tárgyalások az első három negyedév makroadatainak (GDP, infláció, rendszeres bruttó átlagkereset) ismeretében kezdődnek el. Jelezte ugyanakkor, hogy a munkaadói oldal már az év első két negyedévének adatai alapján felhívta a figyelmet arra, hogy a várt dinamikus gazdasági növekedéshez képest egy lényegesen lassabb pályán fog alakulni idén a gazdaság teljesítménye.

Minimálbér: a szakszervezetek kitartanak a hároméves bérmegállapodásban foglaltak mellett
Minimálbér: a szakszervezetek kitartanak a hároméves bérmegállapodásban foglaltak mellett / Fotó: Nagy Béla

A bérmegállapodásban rögzített, 2025-re várt 3,4 százalékos gazdasági növekedés helyett idén a GDP bővülése várhatóan 1 százalék alatt marad. Ezért a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) munkaadói oldalának szereplői (a VOSZ mellett, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, az ÁFEOSZ-COOP is) elengedhetetlennek látják a hároméves bérmegállapodás újratárgyalását, szem előtt tartva, hogy a bérfelzárkóztatási programot továbbra is folytatni kell – emelte ki Perlusz László. A VOSZ főtitkára az újratárgyalásról elmondta, a 2026-os minimálbér-emelés mértékét szerinte a mostani lassabb gazdasági növekedéshez kellene igazítani, hogy a foglalkoztatási eredmények ne kerüljenek veszélybe.

Egy új megközelítés hozhatja el a megoldást? 

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke elmondta, a vártnál magasabb infláció és a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés miatt fennállnak a hároméves bérmegállapodás újratárgyalásának feltételei. Hozzátette: a munkáltatók a GDP kedvezőtlen alakulására hivatkozva jelezték, hogy különösen nehéz helyzetben vannak, nem hiszik, hogy a bérmegállapodásban szereplő 13 százalékos minimálbér-emelést tartani tudják. A szakszervezeti vezető erre reagálva felvetette, hogy mi lenne, ha a bérek kiáramlását nem a GDP növekedéséhez kötnék, hanem azt vizsgálnák meg, hogy 2025 első kilenc hónapjában hogyan alakult a hazai cégek profittermelő képessége.

Egyúttal ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium közelmúltban kiadott tanulmányát, amely szerint a magyar gazdaság profittermelő képessége uniós szinten a középmezőnyben van, míg a magyarországi cégek által fizetett bérköltségek alakulása az uniós rangsorban hátulról a harmadik. Mindezek miatt a munkavállalói oldal szeretné megtartani a hároméves bérmegállapodásban foglalt, 2026-ra vonatkozó 13 százalékos minimálbér-emelést – jelentette ki a szakszervezeti vezető. Ez fontosnak tartja azért is, mert a minimálbérnek a gazdasági mellett szociális funkciója is van. Palkovics Imre ugyanakkor közölte, nem mondják, hogy a hároméves bérmegállapodásban foglaltaktól nem lehet eltérni, de annak igen nyomós oka kell hogy legyen.

Minimálbér 2026: sokkal nagyobb emelés jöhet, mint eddig gondoltuk

Hogy a mostani a helyzetet megértsük, érdemes felidézni a tavaly novemberben kötött bérmegállapodást. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma keretében a vállalkozók, a szakszervezet és a kormány abban állapodtak meg, hogy 2025-ben hároméves megállapodást kötnek, így idén 9 százalékos, majd 2026-ban és 2027-ben 13, illetve 14 százalékos lesz a minimálbér-emelés mértéke, miközben a garantált bérminimumról évente döntenek. A béralku azonban tartalmazott egy olyan képletet, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben újratárgyalják a megállapodást. Ha ugyanis az egyes gazdasági mutatók összesített mértéke eltér a megállapodásban rögzített értékektől pozitív vagy negatív irányban 1 százalékkal, akkor a VKF tagjai ismét leülnek tárgyalni. Ez a három mutató:

Jövőre ezer euró lehet a garantált bérminimum, kétezer az átlagkereset

A tavalyi bérmegállapodás 2016 után lett ismét többéves, aminek értelmében január elsejétől a minimálbér 9 százalékkal, bruttó 290 800 forintra emelkedett. Így ha tartják magukat a felek az eredeti menetrendhez, akkor

  • 2026-ban 13 százalékkal, bruttó 328 600 forintra,
  • 2027-ben további 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik. 

A garantált bérminimumról, ahogy említettük, évente döntenek, ez idén 348 800 forint.

Tehát egy 10 százalékos emeléssel 383 680 forintra nőhetne, amivel a szakmunkás minimálbér kvázi elérné az ezer eurót. Persze ehhez az is kell, hogy kitartson a forint elmúlt hónapokban látott lendülete.

 

