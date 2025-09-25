Igazából nem is tüntettek a szemétszállítók – kiderült, mi történt valójában, reagált a Mohu

Szerdán reggel számottevő fennakadások alakultak ki a budapesti szemétszállításban, több telephelyről sem indultak el a kukásautók hajnalban, hogy összegyűjtsék a hulladékot. A beszámolók szerint többek között a rákospalotai hulladékégetőben, Óbudán, az Ecseri úton és a II. kerületi telepen is munkabeszüntetés volt, de nem csak a főváros érintett: Érden, Gödöllőn és még Gyöngyösön is megállt a szemétszállítás a sztrájk miatt. A Mohu vezetése szerda este arról számolt be, hogy tárgyalásokat indított az érintett szakszervezetekkel, a HVDSZ 2000-rel és a BKDSZ-szel, miközben kéri a munkavállalókat, hogy térjenek vissza a munkába.

A Mohu Budapest és a szakszervezetek is optimisták, de egyelőre még nem írtak alá megállapodást a felek / Fotó: MOHU

Megszólalt a szakszervezet: így látják a tárgyalásokat

Király András, a HVSZ 2000 elnöke a Világgazdaságnak csütörtök délután kiemelte, hogy igazából nem sztrájk volt, hanem engedetlenség: a dolgozók nyomatékosítani akarták a munkaadó felé, hogy a munkafeltételek, munkakörülmények nem voltak megfelelőek. Többek között olyan munkaeszközök, felszerelések hiányoztak, amelyeket a munkáltató feladata lenne biztosítani.

A szakszervezet vezetője lapunknak arról számolt be, hogy a Mohu által is bejelentett szerdai egyeztetés lezajlott, és csütörtökön is folytatódott a párbeszéd a felek között, ahol jelentős lépéseket tettek a megállapodás irányába. Az egyeztetések összegzése még zajlik, a munkáltató elismerte a hiányosságokat, és biztosította a dolgozók képviselőit, hogy szándékában áll a munkakörülményeken javítani, a munkavégzéshez szükséges eszközöket már a következő munkanaptól is biztosítani.

Király András ugyanakkor elmondta, hogy írásos megállapodás még nem született, és ameddig ezt nem írják alá a felek, addig a szakszervezetek fenntartják álláspontjukat, és addig azt sem lehet kijelenteni, hogy a munkabeszüntetésnek, engedetlenségnek nem lesz folytatása. Azonban optimista a tárgyalások kimenetelét illetően.

Közleményben reagált a Mohu: ez várható a következő napokban

Csütörtök délutáni közleményében a Mohu bejelentette, hogy reggel elindult a szemétszállítás a fővárosban.