Ez nagyon kínos: leleplezte a horvát trükközést a Mol, így próbálta meg a Janaf eltitkolni az Adria-vezeték súlyos hibáit – „Fel kell nőni a feladathoz”

A Mol szerdán közleményben tudatta, hogy műszaki hibák miatt meghiúsultak az Adria kőolajvezeték kapacitástesztjei, amelyeknél azt vizsgálták, hogy a rendszer hosszabb ideig képes-e stabilan, maximális kapacitással működni. A Janaf azonnal válaszolt, közleményben utasította vissza az állítást, hogy műszaki hibák miatt hiúsultak meg a kapacitástesztek.
A horvát vállalat hosszasan bizonygatta: képes biztosítani a Mol finomítóinak teljes éves ellátását. Ahogy korábban megírtuk, a Janaf azt is állította, nem igaz, hogy műszaki hibák miatt hiúsultak meg a kapacitástesztek az Adria-kőolajvezetéken Magyarország felé. Csakhogy a Mol egészen másról számolt be.
A magyar társaság csütörtöki közleményében kifejti: a szeptember 11-én kapott eredmények valóban biztatóak voltak, de az alig egy héttel későbbi teszt már teljesen más képet mutatott.
Szeptember 17-én, alig fél órával az indulás után áramkimaradást, majd az újraindítás után nyomáscsökkenést tapasztaltunk a horvát oldalon
– írta a Mol. Ezekről a Janaf nem tett említést, pedig a hibák tovább erősítik az Adria-vezeték valós képességével kapcsolatos aggodalmakat – tették hozzá. A Mol szerint együtt kell kiértékelni a pozitív és negatív tapasztalatokat ahhoz, hogy végre kiderüljön, mit tud a horvát szakasz.
Nem érdemes viszont a kapacitásteszt eredményeit együtt vizsgálni egy hagyományos szállítási időszakkal: amikor a Janaf nyomáscsökkentésről beszél, valójában egy szeptember 22-i szállítást emleget, amelynek nem a kapacitás tesztelése, hanem a Mol-finomítók ellátása volt a célja. A Mol felelősséggel tartozik az egész régió stabil energiaellátásáért:
Nem alapozhatunk kereskedelmi és stratégiai döntéseket 1-2 órás teszteredmények alapján kalkulált éves kapacitásbecslésekre, de továbbra is nyitottak vagyunk a hosszú távú közös tesztelésre és az eredmények józan, konstruktív kiértékelésére
– közölte a csoport. Hozzátették, hogy az egész régió érdeke, hogy az Adria-vezeték felnőjön a feladathoz, amit alapos vizsgálatokkal és fejlesztésekkel lehet elérni – áll a magyar olajtársaság közleményében.
A Mol jelezte: nagyon fontos szerepet tölt be az Adria-vezeték Közép-Európa ellátásában, de ahhoz, hogy a jelenlegi, kisegítőnél nagyobb szerepet kapjon, először tisztán kell látni, mire képes és milyen állapotban van az Adria-vezeték horvát szakasza, mi kell ahhoz, hogy képes legyen az év minden napján akár 40 ezer tonna kőolaj szállítására.
A külgazdasági és külügyminiszte hozzátette: Horvátország kihasználja a válságos helyzetet, s háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után, de a kormány nem fogja engedni, hogy a profitéhségük elvegye a rezsicsökkentés eredményeit - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország a teljes orosz kőolajexport mindössze 2,2 százalékát vásárolja, a maradék 97,8 százalékot más országok, köztük nyugat-európaiak veszik meg. Szijjártó elmondta Magyarország földrajzi adottságai miatt nem képes leválni az orosz energiáról, ami miatt az ország függ az orosz szállítástól.
Hozzátette, hogy ha ez megszűnne, fizikailag lehetetlen lenne ellátni az országot. Az interjú további részében Szijjártó a Donald Trump elnökségével kapcsolatos témákra is kitért, kiemelve, hogy Trump elvárja az európaiaktól, hogy tegyenek többet a saját biztonságuk érdekében, ami szerinte érthető az America first stratégia részeként.
Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón arról tájékoztatta a magyar nyilvánosságot, hogy a kormányfő egyértelművé tette a magyar álláspontot, de hogy Trump hogyan értékeli azt, azt tőle kell megkérdezni. Ugyanakkor rendkívül intelligens embernek nevezte az amerikai elnököt, aki szerinte meg fogja érteni. Gulyás hangsúlyozta, az orosz energia nélkülözhetetlen, ennek ellenére mindent megtett a kormány a diverzifikáció érdekében.
„Világosan megértette azokat a szabályokat, amelyek miatt Magyarország orosz energiát vásárol” – ezt válaszolta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arra a kérdésre, hogy mi volt a véleménye Trumpnak az orosz energia kérdésében, miután az amerikai elnök Zelenkszijjel való tárgyalása során azt mondta, hogy beszélni fog Orbánnal az ügyben, és próbálja meggyőzni.
