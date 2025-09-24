Deviza
Adria-vezeték: ismét kudarcba fulladt a kapacitásteszt – műszaki hibák bénítják a déli kőolajszállítást

A vizsgálatok rávilágítottak, hogy a déli útvonal állapota és kapacitása még nem elég stabil a régió biztonságos ellátásához. A Mol és a horvát Janaf közös tesztjei meghiúsultak, a műszaki problémák miatt a vezeték nem tudta hosszabb ideig biztosítani a maximális kőolajszállítást.
VG/MTI
2025.09.24, 16:47

A múlt héten a Mol és a Janaf több alkalommal próbálta tesztelni az Adria-kőolajvezeték kapacitását, az eredmények azonban elmaradtak a várakozásoktól. A vezeték a maximális teljesítményt egy-két óránál hosszabb ideig egyszer sem tudta fenntartani – közölte szerdán a Mol.

Male,Worker,Inspection,At,Steel,Long,Pipes,And,Pipe,Elbow mol
A Mol és a horvát Janaf közös tesztjei meghiúsultak, a műszaki problémák miatt a vezeték nem tudta hosszabb ideig biztosítani a maximális kőolajszállítást / Fotó: noomcpk / Shutterstock

A teszt előtti egyeztetés szerint fokozatosan növelték volna a nyomást és a szivattyúk számát, hogy a rendszer hosszú távon is stabilan működjön. A horvát fél azonban a teszt előtt jelezte, hogy a legnagyobb teljesítményt csupán egy órán át tudják biztosítani, majd vissza kell venni a nyomást. 

Ez jócskán eltért az előzetesen egyeztetett tervtől, és nehezítette az objektív értékelést.

A teszt alig 30 perc után áramellátási hiba miatt leállt, és a rendszer több mint egy órán át nem működött.

A későbbi újraindítás után is fennakadásokat tapasztaltak: a horvát szakaszon nyomáskiesés jelentkezett, és a Mol kénytelen volt csökkenteni a vezetéki nyomást, így alacsony teljesítménnyel haladt a szállítás.

Egyre türelmetlenebb a Mol

A két üzemeltető régóta vizsgálja az Adria-vezeték horvát szakaszát. Korábbi kisebb tesztek után idén szeptemberben indult egy átfogó, több hónapos próbaidőszak, amelynek célja a hosszú távú, nagy mennyiségű kőolajszállítás stabilitásának felmérése.

Az Adria-vezeték Közép-Európa ellátásában kiemelt szerepet játszik. Ahhoz azonban, hogy a jelenlegi kisegítő szerepnél többet vállalhasson, először pontosan látni kell a horvát szakasz állapotát, és elérni a napi 40 ezer tonnás, évi 14 millió tonnás szállítási kapacitást.

A vezeték jelentőségét mutatja, hogy a háború kitörése előtt 170 millió dollárt költöttek a déli infrastruktúra fejlesztésére, a keleti útvonallal szembeni függőség csökkentésére. 2022 óta további százmillió dollárokat fordítottak a kőolaj-diverzifikációra. A Mol hangsúlyozza: a régió biztonságos ellátásához két, kereskedelmileg versenyképes és műszakilag teljes értékű vezeték szükséges.

Mol: itt az újabb borús jóslat – jelentős kockázat az orosz olaj, eladásra ajánlják a részvényt

Jelentősen csökkentette a magyar olajtársaság részvényeinek célárát az Erste. A bankház szerint a Barátság kőolajvezeték hirtelen leállása az éves EBITDA 10-20 százalékát kitevő negatív hatással lenne a Mol eredményére.

 

