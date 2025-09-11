Deviza
Még egy lapáttal rátettek: már termel a Mol új olajkútja – kiderült, mi lesz a napi 1000 hordóval

Galgahévízen új kőolajlelőhely kezdte meg a termelést, napi ezer hordó kapacitással, ami jelentősen csökkentheti Magyarország importfüggőségét, és erősítheti az ország energiaszuverenitását – közölte Czepek Gábor energiaügyi államtitkár.
VG/MTI
2025.09.11., 19:38
Fotó: shutterstock

Ezer hordó kőolajjal közelebb vagyunk az energiaszuverenitáshoz – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videójában.

Budapest,,Hungary,-,July,8,,2024:,Mol,Logo,On,An
A Mol újabb olajkutat avatott fel Magyarországon  / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Felidézte: a Mol szerdán bejelentette, Galgahévízen nagy mennyiségű kőolajat talált. A videóüzenethez írt bejegyzése szerint

napi ezer hordó olaj kitermelésére képes kút kezdte meg termelését Galgahévíz mellett. Az új lelőhely jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget. Az olajat a Dunai Finomítóban dolgozzák fel. 

Az államtitkár úgy fogalmazott: „Ránk fért a jó hír, mert az ukránok lépten-nyomon a Barátság kőolajvezetéket támadják.”

Megjegyezte, ez a kőolajtalálat közelebb visz minket a függetlenséghez, a biztonságos energiaellátáshoz, és a magyar emberek érdekét szolgálja.

A magyarországi Galgahévíz közelében, mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet találtak. Az O&GD és a Mol 51-49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen – jelentette be az olajtársaság szerdán a tőzsde honlapján. A Galgahévíz-4. kút a Mol csoport szénhidrogén-termeléséhez mintegy fél százalékkal járul hozzá.

Szaporodnak a Mol hazai olajkútjai

A magyar olajtársaság a közelmúltban több hazai lelőhelyet is felfedezett. 

A Mol csoport tavaly átlagosan napi 93,8 ezer hordó szénhidrogént termelt ki, ez 4 százalékos bővülés 2023-hoz képest. A 2024-es csoportszintű kitermelésből a magyarországi kihozatal 11,5 ezer hordó volt. Az olajvállalat hazai kitermelése 15 százalékkal bővült tavaly.

