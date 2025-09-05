Hatalmas bejelentést tett a kormány a magyarországi üzemanyagárakról: elhalasztanák a drágulást, amire mindenki készült – itt vannak a részletek

A hatályos szabályok szerint 2026 januárjától a 2025. júliusi infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal nőne az adó. Ez a benzin esetében kilenc, a gázolajnál nyolc forinttal emelné a literenkénti árat.

A kormány azonban változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést. Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet

– mondta az Indexnek Nagy Márton.

Hozzátette, a lépést a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésén felül tervezik bevezetni.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy megosztja Európát az uniós terv, amelynek értelmében egy új adórendszeri beavatkozással egységesítenék az Európai Uniós piacot a dohánytermékek visszaszorítását célozva.

A legjobban az autósoknak fog fájni az újítás, hiszen a jövedéki adók mellett a regisztrációs adónál, a gépjárműadónál és a gépjárművek átírási illetékénél vezetik be először ezt a módszert.

Az automatikus inflációkövető adóemelés különösen az autósoknak fog fájni, mert a speciálisan rájuk kirótt közterhek közül az alábbiakban vezetik be először:

regisztrációs adó (személygépkocsikra és motorkerékpárokra fizetendő);

gépjárműadó;

cégautóadó (2026-tól);

gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéke (átírási illeték).

Az autósokat érinti a jövedéki adókra bevezetendő automatikus inflációkövető adóemelés is, hiszen a benzin, gázolaj és LPG közterhe ugyancsak a fentiekben ismertetett módon változik majd 2025-től. Ugyanez az inflációkövető adóemelés lesz érvényes jövő évtől a szeszes italok (sör, bor, égetett szesz) és a dohánytermékek tételes jövedéki adójára is.