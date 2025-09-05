Deviza
EUR/HUF392.77 -0.08% USD/HUF335.8 -0.44% GBP/HUF452.69 -0.14% CHF/HUF418.24 -0.13% PLN/HUF92.41 -0.06% RON/HUF77.32 -0.16% CZK/HUF16.08 +0.01% EUR/HUF392.77 -0.08% USD/HUF335.8 -0.44% GBP/HUF452.69 -0.14% CHF/HUF418.24 -0.13% PLN/HUF92.41 -0.06% RON/HUF77.32 -0.16% CZK/HUF16.08 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,054.66 -0.39% MTELEKOM1,914 +0.21% MOL2,912 -0.41% OTP30,450 -0.59% RICHTER10,370 -0.58% OPUS561 -0.36% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS159 -1.89% WABERERS5,200 -0.77% BUMIX9,266.47 +0.43% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,171.56 +0.02% BUX104,054.66 -0.39% MTELEKOM1,914 +0.21% MOL2,912 -0.41% OTP30,450 -0.59% RICHTER10,370 -0.58% OPUS561 -0.36% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS159 -1.89% WABERERS5,200 -0.77% BUMIX9,266.47 +0.43% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,171.56 +0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adó
Nagy Márton
üzemanyag

Hatalmas bejelentést tett a kormány a magyarországi üzemanyagárakról: elhalasztanák a drágulást, amire mindenki készült – itt vannak a részletek

VG
2025.09.05, 12:14
Frissítve: 2025.09.05, 12:39

A hatályos szabályok szerint 2026 januárjától a 2025. júliusi infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal nőne az adó. Ez a benzin esetében kilenc, a gázolajnál nyolc forinttal emelné a literenkénti árat.

NAGY Márton
Fotó: Purger Tamás

A kormány azonban változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést. Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet

 – mondta az Indexnek Nagy Márton. 

Hozzátette, a lépést a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésén felül tervezik bevezetni.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy megosztja Európát az uniós terv, amelynek értelmében egy új adórendszeri beavatkozással egységesítenék az Európai Uniós piacot a dohánytermékek visszaszorítását célozva. 

A legjobban az autósoknak fog fájni az újítás, hiszen a jövedéki adók mellett a regisztrációs adónál, a gépjárműadónál és a gépjárművek átírási illetékénél vezetik be először ezt a módszert. 

Az automatikus inflációkövető adóemelés különösen az autósoknak fog fájni, mert a speciálisan rájuk kirótt közterhek közül az alábbiakban vezetik be először:

  • regisztrációs adó (személygépkocsikra és motorkerékpárokra fizetendő);
  • gépjárműadó;
  • cégautóadó (2026-tól);
  • gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéke (átírási illeték).

Az autósokat érinti a jövedéki adókra bevezetendő automatikus inflációkövető adóemelés is, hiszen a benzin, gázolaj és LPG közterhe ugyancsak a fentiekben ismertetett módon változik majd 2025-től. Ugyanez az inflációkövető adóemelés lesz érvényes jövő évtől a szeszes italok (sör, bor, égetett szesz) és a dohánytermékek tételes jövedéki adójára is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu