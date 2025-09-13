A Balatonba borzalmas mennyiségű vegyszer kerül naponta, nem is gondolnák a fürdőzők

Nagy terhelést jelentenek a Balaton élővilágának a fényvédő készítmények hatóanyagai – derül ki a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet által végzett rendszeres vizsgálatokból. A kutatóintézet közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint nyáron a Balatonon fürdőzők testéről a vízbe oldódnak a napsugárzás káros hatásai ellen használt naptejek, különböző fényvédő hatóanyagok, amelyek a vízi élőlények és a környezet számára ártalmasak.

A naptejek nagy károkat okozhatnak a balatoni élővilágban / Fotó: AFP

Mint a bejegyzésben szerepel, a nyári kánikulában a fürdőzők a leégés és a bőrkárosodás ellen leginkább fényvédő kozmetikai készítményeket (naptejeket, napkrémeket) használnak. Ezek hatóanyagai az úgynevezett UV-szűrők, amelyek a bőrre felhordva megvédik azt az UV-sugarak káros hatásaitól.

A lemosódó naptejek okozzák a bajt

A fényvédők közül a fizikai UV-szűrők úgy „működnek”, hogy apró ásványi részecskék segítségével a bőrfelszínen visszaverik a napsugarakat. A kémiai (szintetikus) UV-szűrők hatóanyagai pedig felszívódnak a bőr mélyebb rétegeibe, és ott elnyelik az UV-sugárzás energiáját

A vízi környezet szempontjából elsősorban a kémiai UV-szűrők jelentenek problémát, mert fürdőzés közben ezek egy része lemosódik a bőrről, és így a tó vizébe kerül.

Nem gondolunk arra, hogy ez valójában mekkora terhelést is jelent a Balaton élővilágának. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Ökofiziológiai és Környezettoxikológiai Kutatócsoportjának számításai szerint

a nyári csúcsszezonban naponta akár 850 kilogramm kémiai UV-szűrő hatóanyag juthat a Balatonba.

Nem meglepő tehát, hogy ezek a vegyületek kimutathatók

a vízből,

az üledékből és a

vízi élőlényekből is (például algákból, kagylókból).

Az intézet kutatói három éve rendszeresen ellenőrzik a Balaton 13 frekventált strandját. A mérések során az öt leggyakrabban használt kémiai UV-szűrő vegyület koncentrációját követik nyomon, és értékelik azok ökológiai kockázatait is.

Környezetbarát termék is születhet

A kutatások nemcsak a szennyezés mértékének feltárását célozzák, hanem laboratóriumi kísérletekben azt is vizsgálják, milyen hatást gyakorolnak ezek az anyagok a vízi élőlényekre, és dolgoznak azon is, hogy hogyan lehetne hatékonyan eltávolítani ezeket a szennyező vegyületeket a vízből. A cél, hogy a kutatóintézet céges partnerével közösen egy természetes UV-szűrő vegyületcsoportot azonosítson, hogy környezetbarát termékek születhessenek majd a jövőben.