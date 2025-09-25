Felszólítást tett közzé a NAV: rengetegen nem is tudják, de sok pénz igényelhető vissza - már csak három nap maradt hátra és vége a lehetőségnek

2025. szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát az erre jogosult hazai vállalkozások. Ez a határidő jogvesztő: a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz. Aki elmulasztja, az már nem kaphatja vissza az áfát a 2024-es számlái után, késedelmét pedig igazolási kérelemmel sem mentheti ki.
A magyar vállalkozások közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) fordulhatnak, ha az Európai Unió más tagállamában vásárolt áruk, szolgáltatások áfatartalmát szeretnék visszaigényelni.
Ez lényeges könnyebbség, hiszen a cégeknek nem kell az Európai Unió akár több tagállamával is levelezniük, Magyarországon indíthatják el áfa-visszatérítési ügyeiket.
A gazdálkodók az adót elektronikusan tudják visszaigényelni, ehhez csupán a 25ELEKAFA jelű űrlapot kell a NAV-hoz benyújtani, ahonnan a kérelmet továbbítják a visszatérítés tagállamába.
A külföldi áfa az úgynevezett egyablakos rendszerben kérhető vissza, amely a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését szolgálja. Ennek köszönhetően, ha egy belföldi társaság az EU olyan másik tagállamában szerez be terméket vagy szolgáltatást, ahol nem folytat adóköteles tevékenységet, és a számlán felszámították az általános forgalmi adót, az áfa visszaigényléséhez nem kell a beszerzés országában regisztrálnia, adószámot igényelnie.
Tavaly szeptember 30-ig mintegy 31 ezer magyar áfa-visszatérítési kérelmet továbbított a NAV az érintett tagállamokhoz.
Nem csak a nemzetközi üzletmenetet bonyolító cégek vezetőinek érdemes figyelniük. A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik – így például a munkabér – után. Az a háromgyermekes anya, aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA); az adóelőleg-nyilatkozat október 1-jétől a legegyszerűbben ezen keresztül adható be.
A kedvezményre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt.
A kedvezmény tehát nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető – közölte a NAV.
A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól.
