Deviza
EUR/HUF392.93 -0.16% USD/HUF337.61 +0.03% GBP/HUF453.31 -0.05% CHF/HUF418.59 -0.29% PLN/HUF92.4 -0.13% RON/HUF77.42 -0.12% CZK/HUF16.07 -0.19% EUR/HUF392.93 -0.16% USD/HUF337.61 +0.03% GBP/HUF453.31 -0.05% CHF/HUF418.59 -0.29% PLN/HUF92.4 -0.13% RON/HUF77.42 -0.12% CZK/HUF16.07 -0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,462.87 +1.29% MTELEKOM1,910 +0.95% MOL2,924 +1.25% OTP30,630 +1.76% RICHTER10,430 +0.97% OPUS563 -1.23% ANY7,800 +0.26% AUTOWALLIS162 +0.31% WABERERS5,240 0% BUMIX9,226.6 +0.32% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,171.06 +1.11% BUX104,462.87 +1.29% MTELEKOM1,910 +0.95% MOL2,924 +1.25% OTP30,630 +1.76% RICHTER10,430 +0.97% OPUS563 -1.23% ANY7,800 +0.26% AUTOWALLIS162 +0.31% WABERERS5,240 0% BUMIX9,226.6 +0.32% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,171.06 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
foglalkoztatás
határozat
jogviszony

Itt a NAV frissített feketelistája, ezt nem teszik zsebre azok, akik rákerültek

Jogszabályi előírás a Nemzeti Adó- és Vámhivata számára, hogy rendszeresen frissítse és hozza nyilvánosságra azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyek nem jelentik be alkalmazottjukat. A hivatal ezt most ismét megtette.
VG
2025.09.04, 17:49
Frissítve: 2025.09.04, 18:02

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –­, amelyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát – hívja fel a figyelmet az Origo. A NAV közzéteszi továbbá a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját is. A hatóság a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.

NAV, Nemzeti Adó és Vámhivatal Lecsapott a NAV egy kémeszközöket árusító budapesti boltra szja bevallás, szja-bevallás
Frissült a NAV feketelistája az alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatókról / Fotó: Székelyhidi Balázs (illusztráció)

Listáz a NAV: a feketén foglalkoztatóknak

A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül 

mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

A hatóság közlése szerint ebbe a körben tartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV

  • foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt,
  • a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül,
  • végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban 

bírsággal sújtott.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók listáját is közzéteszi a hatóság, ezen a mostani állapot szerint több mint 4600 név található.

Miként a Világgazdaság megírta, ha egy vállalkozás nem jelenti be az alkalmazottját, akkor felkerül a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájára is, ami jellemzően automatikus kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból is. A július 5-től alkalmazható könnyítés alapján azonban évente egyszer kérhető a törlés – ha megszűnt a jogsértő állapot.

További részletek a NAV frissített feketelistájában az Origo cikkében találhatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu