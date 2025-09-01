Deviza
Nagy bejelentést tett a NAV: bevetik a mesterséges intelligenciát, de ehhez valamit még meg kell tudnunk

Idén össze ősszel újra Nemzeti Adókonzultáció. Az adószakma legnagyobb eseményén a NAV ezúttal a mesterséges intelligencia témakörét járja körbe.
VG
2025.09.01, 08:24
Frissítve: 2025.09.01, 08:57

A mesterséges intelligencia megjelenésének adózási kihívásai, a digitális megfelelés új trendje, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számos online, vállalkozásokat segítő szolgáltatása áll az adózás legnagyobb szakmai fórumának, a Nemzeti Adókonzultációnak a fókuszában.

A mesterséges intelligencia lesz a NAV idei Nemzeti Adókonzultációjának fókuszában / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság  Archive

A NAV hétfő reggeli közleménye szerint az adóhatóság konzultációra hívja az adószakmát. Az idei Nemzeti Adókonzultáció górcső alá veszi az adóintelligenciát, vagyis az AI szerepét az adózásban. A NAV bemutatja, hogyan támogathatja a mesterséges intelligencia a kockázatelemzést és az ellenőrzést. A VIDA-kötelezettségek és a globális minimumadó mellett a NAV – adózókat segítő, egyre népszerűbb – online szolgáltatásai is szóba kerülnek. A szakemberek megvizsgálják, hogy milyen további szolgáltatással bővülhet az eÁFA, az Ügyfélportál (ÜPO), a NAV-Mobil és az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA). A konzultáció egyik kiemelt témája a NAV legújabb fejlesztése az ePénztárgép, amely véget vethet a papír nyugták és a fiókban évekig őrzendő papírgarancia-levelek korszakának.

A mesterséges intelligencia éllovasa lenne a NAV

A NAV az elmúlt években Európa egyik leginnovatívabb adóhatóságává vált, digitális újításai másolandó modellekké váltak, és számos nemzetközi elismerést vívtak ki. A Nemzeti Adókonzultáció ezt a szemléletet viszi tovább: nyílt párbeszédet teremt az adószakma és a hatóság között egy olyan rendezvényen, ahol a jövő kihívásai mellett évről évre a gyakorlatban már működő megoldások is megmérettetnek.

A konzultáción való részvétel lehetőséget ad arra, hogy az adószakma képviselői első kézből ismerhessék meg a NAV jövőképét, betekintést nyerjenek a legújabb digitális adózási trendekbe, konkrét tudást és megoldásokat vigyenek haza a napi munkához inspiráló előadásokon, előremutató vitákon keresztül, és találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek több száz szakmai döntéshozóval, piaci szereplővel, pénzügyi vezetővel, könyvelővel, adótanácsadóval, érdekképviselettel és IT-szakemberrel.

